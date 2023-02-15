快訊

獨／兩天前就知道…瓊瑤證實劉文正死訊 深表遺憾與不捨

遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Tory Burch 2023秋冬秀 楊祐寧老婆Melinda美出新高度

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
左起韓星朴恩斌、楊祐寧老婆Melinda出席紐約時裝周Tory Burch 2023秋冬秀。圖／Tory Burch提供
左起韓星朴恩斌、楊祐寧老婆Melinda出席紐約時裝周Tory Burch 2023秋冬秀。圖／Tory Burch提供

「紐約時裝周」Tory Burch 2023秋冬系列呈現出一個摩登且讓女性可以隨性混搭的衣櫥，在女人味與幹練氣質自在切換。品牌CEO兼設計師Tory Burch表示，「女性不再受框架規範，每件單品都被設計成能重複混搭、層疊穿搭或是獨立呈現」。因「非常律師禹英禑」紅遍亞洲的韓星朴恩斌，以及楊祐寧老婆Melinda受邀看秀，分別展現讓女性都欣賞的質感穿搭。

女人有各種面向，無論想要呈現性感或是帥氣個性都不應該被框架。Tory Burch 2023秋冬系列挑戰美感及女性特質，打破傳統的衣櫥，並以輕鬆的心態重新建立它。「完美」不再是女人必須追求的定義，品牌金屬T字logo在包上搖搖欲墜，假損壞的鞋跟設計都強調不完美之美；女性襯衣、束腰馬甲和安全別針，這些以往需要被遮掩的細節都被放大展現。

Tory Burch帶來一系列可於白天穿到晚上的混搭單品，輕鬆剪裁和貼合身形的對比輪廓。緹花洋裝以反向式穿著剪裁呈現、不對稱腰頭的褶飾裙以及傳統的內搭細節—內襯衣、魚骨馬甲和別針等，都焦點展現出來，象徵沒有制式的穿著規定，安全別針胸針也成為一個即興的造型巧思，羊絨毛衣刻意縫製成皺摺設計，流露出率性的風格。

鞋包設計重點，春夏系列的拇指戒環涼鞋在秋冬系列以包鞋設計呈現，戒環設計鑲嵌在鞋頭，營造錯視效果。品牌T字Logo以調皮的方式展現，搖搖欲墜的懸掛在包沿，帶來不羈的個性感；方頭高跟鞋有不對稱斜切面的雙T字Logo，看似優雅的潘普鞋在鞋跟卻藏有破損和歪斜的「損壞」瑕疵。

最近宣布懷二胎喜訊的Melinda身穿Tory Burch 2023春夏系列，俐落的直短髮加上透視感的上衣讓黑Bra若隱若現，優質造型與穿搭把性感氛圍拿貼的極好。當Melinda以這身裝扮在IG Po出紐約的街拍照，馬上吊出老公楊祐寧回應「這太正了吧」，底下留言也是獲得一大票好評。

朴恩斌以Tory Burch鵝黃色上衣搭配米色西裝外套，上身乍看知性清新，但視線一往下透視的裙裝隱約透出美腿線條，同樣呈現剛剛好的性感女人味。

Melinda在紐約的街拍照美的有型。圖／IG：wangmelinda
Melinda在紐約的街拍照美的有型。圖／IG：wangmelinda
Melinda身穿Tory Burch 2023春夏系列。圖／Tory Burch提供
Melinda身穿Tory Burch 2023春夏系列。圖／Tory Burch提供
韓星朴恩斌出席Tory Burch 2023秋冬秀，透視裙裝讓造型另有重點。圖／Tory Burch提供
韓星朴恩斌出席Tory Burch 2023秋冬秀，透視裙裝讓造型另有重點。圖／Tory Burch提供
Tory Burch 2023秋冬帶來一系列可於白天穿到晚上的混搭單品。圖／Tory Burch提供
Tory Burch 2023秋冬帶來一系列可於白天穿到晚上的混搭單品。圖／Tory Burch提供
Tory Burch 2023秋冬帶來一系列可於白天穿到晚上的混搭單品。圖／Tory Burch提供
Tory Burch 2023秋冬帶來一系列可於白天穿到晚上的混搭單品。圖／Tory Burch提供
Tory Burch 2023秋冬透過明亮的櫻桃紅、鈷藍色、橄欖石綠為溫潤的中性色調增添活力氣息。圖／Tory Burch提供
Tory Burch 2023秋冬透過明亮的櫻桃紅、鈷藍色、橄欖石綠為溫潤的中性色調增添活力氣息。圖／Tory Burch提供
Tory Burch品牌T字Logo搖搖欲墜的懸掛在包沿，鞋包配件設計透過不對稱設計帶來不羈的個性感。圖／Tory Burch提供
Tory Burch品牌T字Logo搖搖欲墜的懸掛在包沿，鞋包配件設計透過不對稱設計帶來不羈的個性感。圖／Tory Burch提供
Tory Burch 2023秋冬系列。圖／Tory Burch提供
Tory Burch 2023秋冬系列。圖／Tory Burch提供

品牌

延伸閱讀

密州大槍手喪母後性情大變 父稱外貌如狼人「充滿邪惡憤怒」

楊祐寧夫妻合體放閃秀Chaumet 炎亞綸逛Tiffany自帶光

恭喜！楊祐寧宣布二胎報到 po胎心影片超期待

締造破億票房佳績 經典賀歲國片《大尾鱸鰻》

相關新聞

111年觀光旅館客房每晚均價4195元 創下歷史新高

交通部觀光局公布民國111年觀光旅館營運統計資料，去年觀光旅館平均住用率為48.06%，為史上第4低，但客房每晚均價漲到...

90年代動畫迷的回憶殺 學者談新世紀福音戰士的意義

2010年8月，CASIO知名錶款「G-SHOCK」與《新世紀福音戰士》（新世紀エヴァンゲリオン，以下簡稱EVA）合作，推出以初號機、綾波零為概念的兩款腕錶。有別於常見的肖像式呈現，產品僅凸顯人物配色的手法，令受眾猛然驚覺，原來劇中角色給人的印象之深，已經到了用螢光綠點綴紫色，就能直接映出畫面的程度。

雲林第一間「壽司郎」插旗斗六！還要再開「基隆店」

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，終於要前往雲林了！繼台中、彰化等中部地區，壽司郎即將再於雲林斗六開設雲林首間門市「雲林斗六...

Tory Burch 2023秋冬秀 楊祐寧老婆Melinda美出新高度

「紐約時裝周」Tory Burch 2023秋冬系列呈現出一個摩登且讓女性可以隨性混搭的衣櫥，在女人味與幹練氣質自在切換...

Miu Miu 23春夏多層次混搭秀玩味 仿舊聯名球鞋手刀搶

Miu Miu 23春夏新品近日正式於台灣上市。多層次穿搭成為本季重點，例如將圓領短袖洋裝、圓領長袖米咖色洋裝、圓領長袖...

一次吃雞豬雙拼！SUBWAY「鄉村培根雞柳堡」新登場

開春之際，連鎖潛艇堡「SUBWAY」新推出「鄉村培根雞柳堡」，不僅一次可以擁有嫩雞柳條、香烤培根的兩種肉品組合，還搭配上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦