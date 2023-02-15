Tory Burch 2023秋冬秀 楊祐寧老婆Melinda美出新高度

「紐約時裝周」Tory Burch 2023秋冬系列呈現出一個摩登且讓女性可以隨性混搭的衣櫥，在女人味與幹練氣質自在切換。品牌CEO兼設計師Tory Burch表示，「女性不再受框架規範，每件單品都被設計成能重複混搭、層疊穿搭或是獨立呈現」。因「非常律師禹英禑」紅遍亞洲的韓星朴恩斌，以及楊祐寧老婆Melinda受邀看秀，分別展現讓女性都欣賞的質感穿搭。

女人有各種面向，無論想要呈現性感或是帥氣個性都不應該被框架。Tory Burch 2023秋冬系列挑戰美感及女性特質，打破傳統的衣櫥，並以輕鬆的心態重新建立它。「完美」不再是女人必須追求的定義，品牌金屬T字logo在包上搖搖欲墜，假損壞的鞋跟設計都強調不完美之美；女性襯衣、束腰馬甲和安全別針，這些以往需要被遮掩的細節都被放大展現。

Tory Burch帶來一系列可於白天穿到晚上的混搭單品，輕鬆剪裁和貼合身形的對比輪廓。緹花洋裝以反向式穿著剪裁呈現、不對稱腰頭的褶飾裙以及傳統的內搭細節—內襯衣、魚骨馬甲和別針等，都焦點展現出來，象徵沒有制式的穿著規定，安全別針胸針也成為一個即興的造型巧思，羊絨毛衣刻意縫製成皺摺設計，流露出率性的風格。

鞋包設計重點，春夏系列的拇指戒環涼鞋在秋冬系列以包鞋設計呈現，戒環設計鑲嵌在鞋頭，營造錯視效果。品牌T字Logo以調皮的方式展現，搖搖欲墜的懸掛在包沿，帶來不羈的個性感；方頭高跟鞋有不對稱斜切面的雙T字Logo，看似優雅的潘普鞋在鞋跟卻藏有破損和歪斜的「損壞」瑕疵。

最近宣布懷二胎喜訊的Melinda身穿Tory Burch 2023春夏系列，俐落的直短髮加上透視感的上衣讓黑Bra若隱若現，優質造型與穿搭把性感氛圍拿貼的極好。當Melinda以這身裝扮在IG Po出紐約的街拍照，馬上吊出老公楊祐寧回應「這太正了吧」，底下留言也是獲得一大票好評。