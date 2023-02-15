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Miu Miu 23春夏多層次混搭秀玩味 仿舊聯名球鞋手刀搶
Miu Miu 23春夏新品近日正式於台灣上市。多層次穿搭成為本季重點，例如將圓領短袖洋裝、圓領長袖米咖色洋裝、圓領長袖浮岩色宜裝、圓領長袖白色洋裝，一口氣混搭上身，又或是棉布、絲綢、羊絨與鮮色尼龍針織的混搭，讓穿戴者挑戰自由組合的多重可能。
浮岩、米咖色、白色、灰色、淺萊姆色散見於本季，大量的Logo出現在內搭內衣、內搭褲、甚至是以立體的形式於淺沙白色的丹寧西裝外套上，滿足時代勇於展現自我、對Logo的直觀追求；無論是外套、背心、甚至是包款，多口袋展現了高機能性的收納空間，甚至在納帕皮革背心上、口袋更成為了裝飾風格的一環。
而除了刷舊的包款，與New Balance二度聯名的球鞋系列更是本季超級聯名，以後者經典的型號為主，並推出仿舊質感、運動拖鞋等多種款式，尤其純白的抽鬚毛邊，更讓球鞋又新又舊，穿出反骨姿態，價位約落在30,000至40,000不等，除白色外另有藍色款，價格店洽。
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