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Miu Miu 23春夏多層次混搭秀玩味 仿舊聯名球鞋手刀搶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
牛皮肩背包，82,000元。圖／Miu Miu提供
牛皮肩背包，82,000元。圖／Miu Miu提供

Miu Miu 23春夏新品近日正式於台灣上市。多層次穿搭成為本季重點，例如將圓領短袖洋裝、圓領長袖米咖色洋裝、圓領長袖浮岩色宜裝、圓領長袖白色洋裝，一口氣混搭上身，又或是棉布、絲綢、羊絨與鮮色尼龍針織的混搭，讓穿戴者挑戰自由組合的多重可能。

浮岩、米咖色、白色、灰色、淺萊姆色散見於本季，大量的Logo出現在內搭內衣、內搭褲、甚至是以立體的形式於淺沙白色的丹寧西裝外套上，滿足時代勇於展現自我、對Logo的直觀追求；無論是外套、背心、甚至是包款，多口袋展現了高機能性的收納空間，甚至在納帕皮革背心上、口袋更成為了裝飾風格的一環。

而除了刷舊的包款，與New Balance二度聯名的球鞋系列更是本季超級聯名，以後者經典的型號為主，並推出仿舊質感、運動拖鞋等多種款式，尤其純白的抽鬚毛邊，更讓球鞋又新又舊，穿出反骨姿態，價位約落在30,000至40,000不等，除白色外另有藍色款，價格店洽。

Nappa仿舊皮革肩背包，89,000元。圖／Miu Miu提供
Nappa仿舊皮革肩背包，89,000元。圖／Miu Miu提供
Nappa皮革露趾長靴，70,000元。 圖／Miu Miu提供
Nappa皮革露趾長靴，70,000元。 圖／Miu Miu提供
外顯、服裝上的超大口袋與露趾涼鞋，展現出對比的個性感。圖／Miu Miu提供
外顯、服裝上的超大口袋與露趾涼鞋，展現出對比的個性感。圖／Miu Miu提供
宛如男裝的中性西裝風格，凸顯出Miu Miu 23春夏的率性、自信。圖／Miu Miu提供
宛如男裝的中性西裝風格，凸顯出Miu Miu 23春夏的率性、自信。圖／Miu Miu提供
除了多層次穿搭，多口袋的設計並出現在背心、包款與裙襬上。圖／Miu Miu提供（合成圖）
除了多層次穿搭，多口袋的設計並出現在背心、包款與裙襬上。圖／Miu Miu提供（合成圖）
芥末黃色牛皮肩背包，82,000元。圖／Miu Miu提供
芥末黃色牛皮肩背包，82,000元。圖／Miu Miu提供
二度與New Balance聯名的Miu Miu球鞋，刻意抽鬚邊的設計，全新但帶有仿舊的破損感。記者釋俊哲／攝影
二度與New Balance聯名的Miu Miu球鞋，刻意抽鬚邊的設計，全新但帶有仿舊的破損感。記者釋俊哲／攝影
咖啡色Nappa皮革手提肩背包，93,000元。 圖／Miu Miu提供
咖啡色Nappa皮革手提肩背包，93,000元。 圖／Miu Miu提供

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