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一次吃雞豬雙拼！SUBWAY「鄉村培根雞柳堡」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「SUBWAY」新推出「鄉村培根雞柳堡」，6吋155元。圖／SUBWAY提供
「SUBWAY」新推出「鄉村培根雞柳堡」，6吋155元。圖／SUBWAY提供

開春之際，連鎖潛艇堡「SUBWAY」新推出「鄉村培根雞柳堡」，不僅一次可以擁有嫩雞柳條、香烤培根的兩種肉品組合，還搭配上重新回歸的鄉村沙拉醬，號稱是2023年的理想型潛艇堡。

本次新推出的「鄉村培根雞柳堡」，主打配置了嫩雞柳條、香烤培根，還有萵苣絲、番茄片、青椒絲、英式切片起司等配料，並且搭上鄉村沙拉醬，民眾也可挑選自己喜愛的風味麵包。除了配料的層次風味外，最後還有鄉村沙拉醬的酸甜滋味收尾，適合上班族、學生族群品嚐。「鄉村培根雞柳堡」現已上市，6吋155元、12吋282元，沙拉則為195元。同時「鄉村沙拉醬」也正式回歸，讓粉絲們可以重新選擇記憶中的味道

除了SUBWAY有經典產品回歸外，麥當勞自2月15日至3月14日期間，也將肉量加倍的「無敵大麥克」以及「香雞大麥克」限時回歸市場，單點各為115、95元。

大麥克 麥當勞 味道

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