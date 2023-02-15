一次吃雞豬雙拼！SUBWAY「鄉村培根雞柳堡」新登場

粵式烤鴨是很多台灣人愛吃的美食之一，不少餐廳都有一鴨兩吃或三吃吸引顧客消費。而台灣六福萬怡酒點特別推出「鴨香寶五品」，包含經典鴨架、餅皮包鴨與鴨醬腿等，現在全套一鴨五吃四人份只要2,023元超級划算，老饕絕對不能錯過！

2023-02-15 14:58