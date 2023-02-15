LINE Pay愛心捐款平台溫暖傳愛 用戶捐2筆享LINE POINTS 18點

台灣人貢獻愛心不落人後，透過數位捐款平台的幫助，更是在每個需要幫助的時刻即時發揮強大力量。LINE Pay長期透過「愛心捐款」平台連結公益團體需求與社會愛心，2022年愛心捐款平台共募得66萬筆、超過3.8億善款，較前年成長近6成。結合燈會活動，即日起至2月19日，LINE Pay在台北松菸「四號倉庫」前廣場展出愛心捐款平台成果，邀請用戶一同關注弱勢需求，並鼓勵用戶捐款滿額2次即可獲LINE POINTS回饋，民眾亦可透過LINE Pay愛心捐款平台「為土耳其/敘利亞伸出援手」專區即時捐助強震受災民眾。

行動支付近年躍升國人捐款主流管道之一，LINE Pay愛心捐款平台也持續提升用戶捐款體驗，提供一鍵搜尋公益團體名單功能、易讀好懂的多元捐款專案需求，或可便利查詢歷史捐款紀錄等，目前串連超過90個公益團體，涵蓋「青少年兒童照護」、「身心障礙服務」、「長者關懷」、「動物保護」、「國際救援」等13個類別，2022年上架超過600個募款方案，讓每位捐款人可依自身關注的議題，為公益團體注入善款。