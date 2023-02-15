LINE Pay愛心捐款平台溫暖傳愛 用戶捐2筆享LINE POINTS 18點
台灣人貢獻愛心不落人後，透過數位捐款平台的幫助，更是在每個需要幫助的時刻即時發揮強大力量。LINE Pay長期透過「愛心捐款」平台連結公益團體需求與社會愛心，2022年愛心捐款平台共募得66萬筆、超過3.8億善款，較前年成長近6成。結合燈會活動，即日起至2月19日，LINE Pay在台北松菸「四號倉庫」前廣場展出愛心捐款平台成果，邀請用戶一同關注弱勢需求，並鼓勵用戶捐款滿額2次即可獲LINE POINTS回饋，民眾亦可透過LINE Pay愛心捐款平台「為土耳其/敘利亞伸出援手」專區即時捐助強震受災民眾。
行動支付近年躍升國人捐款主流管道之一，LINE Pay愛心捐款平台也持續提升用戶捐款體驗，提供一鍵搜尋公益團體名單功能、易讀好懂的多元捐款專案需求，或可便利查詢歷史捐款紀錄等，目前串連超過90個公益團體，涵蓋「青少年兒童照護」、「身心障礙服務」、「長者關懷」、「動物保護」、「國際救援」等13個類別，2022年上架超過600個募款方案，讓每位捐款人可依自身關注的議題，為公益團體注入善款。
為分享愛心捐款平台成果，同時也鼓勵更多民眾關注弱勢需求，即日起自2月19日止，LINE Pay用戶只要憑1月21日至2月19日間的LINE Pay捐款紀錄，並追蹤LINE Pay官方IG帳號，即可於松菸「四號倉庫」前活動現場兌換限量愛心氣球，每日限量100顆。此外，用戶於1月21日至2月19日間，單筆捐款滿100元2次（不含LINE POINTS及優惠券折抵），亦可獲LINE POINTS 18點回饋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言