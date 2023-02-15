台灣保時捷：純電版Macan明年起交車

台灣保時捷在台成立5周年，台灣保時捷總裁聶德軒（Christian Nater）表示，5年來銷售車輛成長36%，去年更繳出交車4611台、年增15%的好表現，今年交車目標仍要成長，而純電版Macan預計將於2024年開始交車，並探索為中置引擎跑車718開發純電版本的可能性。

聶德軒表示，在台銷售熱絡主要是因品牌主打傳統和創新的結合，有效吸引國內跨世代的家族成為車主，同時，也成功吸引年輕喜歡運動的客群。

聶德軒也說，今年仍希望持續成長，但具體交車目標、成長幅度則還不便透露，但會先積極推動人氣SUV Cayenne小改款的銷量。

隨著電動車Taycan上市，聶德軒也說，目前全台已設有14座保時捷高速充電站，包括29座保時捷高速充電樁、201座目的地充電樁，隨著電動車趨勢持續發展，保時捷為在電氣化市場取得領先地位，設定至2030年，所有交付的新車中80%以上為純電車輛。