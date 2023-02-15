快揪喝！鹿兒島燒酎祭串連13店家 點指定餐燒酎免費喝

日本九州南端的鹿兒島縣，在台以鹿兒島和牛聞名，但以甘藷為原料蒸餾而成的「甘藷燒酎」，更是代表性產物。為了讓台灣人瞭解本格燒酎的風味，鹿兒島縣政府及鹿兒島縣酒造組合於即日起至3月5日，在台串聯全台共13家居酒屋、日本料理餐廳帶來「2023鹿兒島燒酎祭」，精選今年榮獲「鹿兒島縣本格燒酎鑑評會」年度入賞酒的優質本格燒酎共7款，只要到活動餐廳點選指定料理、完成問券，即可免費享用鹿兒島燒酎。活動期間關注「2023 鹿兒島燒酎祭 在台灣」粉絲團專頁（https://reurl.cc/EGKoKv），更有機會將整瓶燒酎好禮帶回家。

今年度的「2023鹿兒島燒酎祭」，以蒸餾酒類別內平均酒精濃度僅25%的餐酒搭王者——燒酎，與獨樂清酒食堂、牛吉燒肉、花酒藏餐酒館、鷲 炎鹽串燒 居酒屋、榮和漢酒肴、子曰深夜食堂、KOKORO心居酒屋、鮨水之花、よりみち、三合串居酒屋和居酒屋、ヒゲMao日本燒酎吧、田舍吉川慎太郎日本家常料理共13家餐廳合作，各家餐廳專業選出與料理最搭配的燒酎之外，也以加冰塊、兌氣泡水等不同喝法推薦，讓更多台灣人體驗燒酎如同調酒般輕鬆品飲的優點。

參與活動的餐廳裡，位於台北後火車站商圈的「獨樂清酒食堂」，帶來「土佐燉牛筋」搭配年度入賞酒「小鹿酒造 小鹿」，藉由蛋黃白味噌、酒粕白味噌的香甜，與牛筋肉串、小鹿燒酎堆疊起甜美口感。

另一家台北知名的「牛吉燒肉」，則由「牛舌擔擔麵」與「國分酒造 全量芋麴 芋」餐搭，台式擔擔麵的肉旨油香，拌著A5和牛辣油入口，香麻花椒與略帶甜度的尾韻，搭配著甘藷燒酎更顯香甜，令人驚呼原來燒酎很搭台式料理。

其他亦有本年度獲得「總裁賞」的「大口酒造 黑伊佐錦」，以及「指宿酒造 赤利右衛門」、「薩摩酒造 黑白波」、「オガタマ酒造 鐵幹黑」、「朝日酒造 飛乃流朝日」共7款鹿兒島本格燒酎，於不同餐廳供應。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康