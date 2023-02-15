快訊

獨／兩天前就知道…瓊瑤證實劉文正死訊 深表遺憾與不捨

遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

連被請宵夜都不行！ 秦慧珠曝上海團訪台北只能走「核准行程」

快揪喝！鹿兒島燒酎祭串連13店家 點指定餐燒酎免費喝

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
在「獨樂清酒食堂」點土佐燉牛筋，免費送小鹿燒酎2杯。圖／鹿兒島縣酒造組合提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
在「獨樂清酒食堂」點土佐燉牛筋，免費送小鹿燒酎2杯。圖／鹿兒島縣酒造組合提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本九州南端的鹿兒島縣，在台以鹿兒島和牛聞名，但以甘藷為原料蒸餾而成的「甘藷燒酎」，更是代表性產物。為了讓台灣人瞭解本格燒酎的風味，鹿兒島縣政府及鹿兒島縣酒造組合於即日起至3月5日，在台串聯全台共13家居酒屋、日本料理餐廳帶來「2023鹿兒島燒酎祭」，精選今年榮獲「鹿兒島縣本格燒酎鑑評會」年度入賞酒的優質本格燒酎共7款，只要到活動餐廳點選指定料理、完成問券，即可免費享用鹿兒島燒酎。活動期間關注「2023 鹿兒島燒酎祭 在台灣」粉絲團專頁（https://reurl.cc/EGKoKv），更有機會將整瓶燒酎好禮帶回家。

今年度的「2023鹿兒島燒酎祭」，以蒸餾酒類別內平均酒精濃度僅25%的餐酒搭王者——燒酎，與獨樂清酒食堂、牛吉燒肉、花酒藏餐酒館、鷲 炎鹽串燒 居酒屋、榮和漢酒肴、子曰深夜食堂、KOKORO心居酒屋、鮨水之花、よりみち、三合串居酒屋和居酒屋、ヒゲMao日本燒酎吧、田舍吉川慎太郎日本家常料理共13家餐廳合作，各家餐廳專業選出與料理最搭配的燒酎之外，也以加冰塊、兌氣泡水等不同喝法推薦，讓更多台灣人體驗燒酎如同調酒般輕鬆品飲的優點。

參與活動的餐廳裡，位於台北後火車站商圈的「獨樂清酒食堂」，帶來「土佐燉牛筋」搭配年度入賞酒「小鹿酒造 小鹿」，藉由蛋黃白味噌、酒粕白味噌的香甜，與牛筋肉串、小鹿燒酎堆疊起甜美口感。

另一家台北知名的「牛吉燒肉」，則由「牛舌擔擔麵」與「國分酒造 全量芋麴 芋」餐搭，台式擔擔麵的肉旨油香，拌著A5和牛辣油入口，香麻花椒與略帶甜度的尾韻，搭配著甘藷燒酎更顯香甜，令人驚呼原來燒酎很搭台式料理。

其他亦有本年度獲得「總裁賞」的「大口酒造 黑伊佐錦」，以及「指宿酒造 赤利右衛門」、「薩摩酒造 黑白波」、「オガタマ酒造 鐵幹黑」、「朝日酒造 飛乃流朝日」共7款鹿兒島本格燒酎，於不同餐廳供應。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

製作燒酎的單式蒸餾器。圖／鹿兒島縣酒造組合提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
製作燒酎的單式蒸餾器。圖／鹿兒島縣酒造組合提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「2023鹿兒島燒酎祭」精選今年榮獲「鹿兒島縣本格燒酎鑑評會」年度入賞酒的優質本格燒酎共7款。圖／鹿兒島縣酒造組合提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「2023鹿兒島燒酎祭」精選今年榮獲「鹿兒島縣本格燒酎鑑評會」年度入賞酒的優質本格燒酎共7款。圖／鹿兒島縣酒造組合提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
在「牛吉燒肉」點牛舌擔擔麵，送國分酒造全量芋麴芋燒酎1杯。圖／鹿兒島縣酒造組合提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
在「牛吉燒肉」點牛舌擔擔麵，送國分酒造全量芋麴芋燒酎1杯。圖／鹿兒島縣酒造組合提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐廳 日本料理 台灣人

延伸閱讀

情人注意！夏慕尼豪氣請吃鮑魚、THE WANG端米其林和牛

宇宙人爽遊山形、鹿兒島 泡湯吃美食小玉2公斤肥肉上身

冠軍和牛來了！美福舉辦「鹿兒島黑牛日本一」研討會

打卡送烏魚子！馬辣個人燒肉「燒肉ChaCha」插旗基隆

相關新聞

111年觀光旅館客房每晚均價4195元 創下歷史新高

交通部觀光局公布民國111年觀光旅館營運統計資料，去年觀光旅館平均住用率為48.06%，為史上第4低，但客房每晚均價漲到...

90年代動畫迷的回憶殺 學者談新世紀福音戰士的意義

2010年8月，CASIO知名錶款「G-SHOCK」與《新世紀福音戰士》（新世紀エヴァンゲリオン，以下簡稱EVA）合作，推出以初號機、綾波零為概念的兩款腕錶。有別於常見的肖像式呈現，產品僅凸顯人物配色的手法，令受眾猛然驚覺，原來劇中角色給人的印象之深，已經到了用螢光綠點綴紫色，就能直接映出畫面的程度。

雲林第一間「壽司郎」插旗斗六！還要再開「基隆店」

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，終於要前往雲林了！繼台中、彰化等中部地區，壽司郎即將再於雲林斗六開設雲林首間門市「雲林斗六...

Tory Burch 2023秋冬秀 楊祐寧老婆Melinda美出新高度

「紐約時裝周」Tory Burch 2023秋冬系列呈現出一個摩登且讓女性可以隨性混搭的衣櫥，在女人味與幹練氣質自在切換...

Miu Miu 23春夏多層次混搭秀玩味 仿舊聯名球鞋手刀搶

Miu Miu 23春夏新品近日正式於台灣上市。多層次穿搭成為本季重點，例如將圓領短袖洋裝、圓領長袖米咖色洋裝、圓領長袖...

一次吃雞豬雙拼！SUBWAY「鄉村培根雞柳堡」新登場

開春之際，連鎖潛艇堡「SUBWAY」新推出「鄉村培根雞柳堡」，不僅一次可以擁有嫩雞柳條、香烤培根的兩種肉品組合，還搭配上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦