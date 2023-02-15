就是懂你要的！Nike打造史上最舒適緊身褲 視覺翹臀、修飾腿部線條

始終支持女性與女性運動的發展，為各種身材、不同人生階段、各類運動提供產品與支援的Nike，耗費兩年時間的研發，終於推出專為亞洲女性設計的Nike Zenvy系列和Nike Go系列緊身褲。除了版型能讓視覺上有翹臀效果之外，運用了質感親膚滑順的全新面料製成，堪稱是品牌史上最舒適的緊身褲。

透過深入的消費者研究，Nike瞭解到女性在購買緊身褲時，更在意緊身褲的貼合度、功能性和舒適感。所以全新的Nike Zenvy系列緊身褲，採用了Nike InfinaSoft ™️面料製成，柔軟而不易變形，還擁有導濕速乾科技，能在運動中始終保持乾爽和舒適。而且版型為亞洲女性研發，貼合身體曲線，腰部獨特的「微笑線」設計美化提升臀部線條，褲腳無車縫設計幫助修飾線條，讓美腿看起來更為修長。而Nike Go系列則利用Nike InfinaLock ™️面料打造，擁有高包覆性的同時又毫無緊繃感，高彈面料為身體解開束縛，速乾科技持續乾爽，讓每一個運動時刻都備感輕鬆。

Nike Go系列緊身褲利用Nike InfinaLock ™️面料打造，擁有高包覆性的同時又毫無緊繃感。圖／Nike提供

除了緊身褲，專業戶外運動品牌The North Face認為應對多變天氣，選擇合適的服裝至為重要，因此在Summit巔峰系列中，也開闢了女性專屬的內衣產品。最大特色為採用採用FlashDry-Pro™衣料製成，具有長效透氣和保溫特性，同時加固肩帶可提供更高支撐力，協助更多女性探索越野跑運動。

Nike Go系列緊身褲，內外共縫製有6個口袋，滿足運動或日常的置物需求。圖／Nike提供