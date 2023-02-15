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Panasonic空調新品再進化 首創24小時防霉監控 新增4段自清潔行程

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Panasonic全新空調搭載業界首創24小時防霉監控機能，開機全室淨化、關機全機防霉。圖／Panasonic提供
Panasonic全新空調搭載業界首創24小時防霉監控機能，開機全室淨化、關機全機防霉。圖／Panasonic提供

Panasonic年度空調新品再升級，以獨家節能省電技術，提前實現全系列空調省電超越2025國家一級標準，更針對台灣高溫潮濕環境，首創24小時防霉監控機能，頂級機種還新增4種不同時間段的乾燥防霉自選行程，全系列商品從節能、健康、智慧三大面向出發，提供多領域空間最佳的空質解決方案。

Panasonic以業界獨家的nanoe X健康科技，強調每秒可釋放48兆個氫氧(OH)離子，主動分解PM2.5等有害物質，大受消費者喜愛，此次新品發表針對消費者特別關注的機體潔淨需求，推出業界首創的24小時防霉監控機能，可讓空調待機時依舊能主動偵測室內溫濕度並釋放nanoe X，自動啟動抑菌防霉行程，保持機內乾燥，避免黴菌滋生及異味產生，真正達到「開機全室淨化、關機全機防霉」，最重要的是，這項監控功能1年耗費不到6度電，電費最多約30元。

另外，家用空調頂級RX系列在乾燥防霉功能上還新增4種不同時間段的自選行程，機內洗淨從結霜、溶解、乾燥、送風一次完成，清潔時同步釋放nanoe X與nanoe-G抑菌除臭，讓消費者可依需求隨時進行小保養，同時內建IoT功能，支援手機遠端操控和智慧聲控等多元控制方式；此外，遙控器也進化升級，貼心設計的背光按鍵讓消費者使用上更加便利。

Panasonic還預告，下半年將推出可獨立使用的nonoe X奈米水離子發生器，適合安裝在衣帽間、鞋櫃等處，輕鬆消除空間中的惱人氣味。

全新家用空調頂級RX系列在乾燥防霉功能上新增4種不同時間段的自選行程。記者沈昱嘉／攝影
全新家用空調頂級RX系列在乾燥防霉功能上新增4種不同時間段的自選行程。記者沈昱嘉／攝影
Panasonic IoT智慧健康家電系列，可智慧聲控和遠端控制，讓你隨時掌握家電狀況。記者沈昱嘉／攝影
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Panasonic自主開發Advanced X智慧環控系統，能串連並整合空調空質商品及其他設備，滿足不同場域需求。記者沈昱嘉／攝影
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台灣松下銷售公司總經理張天來出席Panasonic空調新品發表會。圖／Panasonic提供
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Panasonic全系列空調產品展現一貫的獨家節能省電技術，提前實現省電超越2025國家一級標準。記者沈昱嘉／攝影
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全新nanoe X奈米水離子發生器，簡單好安裝，輕鬆消除空間中的惱人氣味。記者沈昱嘉／攝影
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省電 高溫 黴菌

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