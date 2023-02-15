Panasonic空調新品再進化 首創24小時防霉監控 新增4段自清潔行程

Panasonic年度空調新品再升級，以獨家節能省電技術，提前實現全系列空調省電超越2025國家一級標準，更針對台灣高溫潮濕環境，首創24小時防霉監控機能，頂級機種還新增4種不同時間段的乾燥防霉自選行程，全系列商品從節能、健康、智慧三大面向出發，提供多領域空間最佳的空質解決方案。

Panasonic以業界獨家的nanoe X健康科技，強調每秒可釋放48兆個氫氧(OH)離子，主動分解PM2.5等有害物質，大受消費者喜愛，此次新品發表針對消費者特別關注的機體潔淨需求，推出業界首創的24小時防霉監控機能，可讓空調待機時依舊能主動偵測室內溫濕度並釋放nanoe X，自動啟動抑菌防霉行程，保持機內乾燥，避免黴菌滋生及異味產生，真正達到「開機全室淨化、關機全機防霉」，最重要的是，這項監控功能1年耗費不到6度電，電費最多約30元。

另外，家用空調頂級RX系列在乾燥防霉功能上還新增4種不同時間段的自選行程，機內洗淨從結霜、溶解、乾燥、送風一次完成，清潔時同步釋放nanoe X與nanoe-G抑菌除臭，讓消費者可依需求隨時進行小保養，同時內建IoT功能，支援手機遠端操控和智慧聲控等多元控制方式；此外，遙控器也進化升級，貼心設計的背光按鍵讓消費者使用上更加便利。