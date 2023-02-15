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快搶！全台無印良品3千品項下殺3折起 小白鞋只要399元

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品全台門市，推出惜物祭，最低下殺3折起。圖／無印良品提供
無印良品全台門市，推出惜物祭，最低下殺3折起。圖／無印良品提供

想要購物的慾望蠢蠢欲動嗎？MUJI無印良品在2022年6月，首度舉辦惜物祭，將有小瑕疵的商品特價出售，而今年第二屆惜物祭首度擴及全台門市，從2月16日至3月1日，共有超過3,000個品項限時限量販售。

無印良品的惜物祭，主要是出清有些為瑕疵，但不影響使用的商品，讓大家可以用實惠價格入手，降低浪費，此次包括連續4年蟬聯全年銷售冠軍的有機棉舒適休閒鞋，惜物價399元，還有一年四季都適合的空氣循環風扇以及收納必備的各式聚丙烯收納箱與耐壓收納箱、有助紓壓放鬆的懶骨頭沙發本體與補充內墊；採用現代「藍染」技術將衣物重新染製的「Re MUJI」服飾系列等，都會依物品現場狀況提出3～7折的優惠價格。

無印良品全台門市，推出惜物祭，最低下殺3折起。圖／無印良品提供
無印良品全台門市，推出惜物祭，最低下殺3折起。圖／無印良品提供
無印良品全台門市，推出惜物祭，最低下殺3折起。圖／無印良品提供
無印良品全台門市，推出惜物祭，最低下殺3折起。圖／無印良品提供
無印良品全台門市，推出惜物祭，最低下殺3折起。圖／無印良品提供
無印良品全台門市，推出惜物祭，最低下殺3折起。圖／無印良品提供

無印良品

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