帝亞吉歐4酒款於2023 TW.WA威士忌大賞 獲兩金兩銀

全球第一大烈酒集團帝亞吉歐（Diageo）以四款單一麥芽威士忌，於「2023 TW.WA威士忌大賞」中獲得兩金兩銀肯定。其中蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉桶版首創三桶新工藝，以「養桶工藝」打造第三訂製雪莉桶，造就醇順多層次的雪莉桶風味，台灣人獨鍾雪莉桶濃郁又滑順的風味，因此奪得「專家評鑑金牌」獎項。

「2023 TW.WA威士忌大賞」是大中華地區唯一採用雙軌制的盲飲賽事，由酒訊雜誌分別邀請通路代表的「專家評鑑組」及超過百位消費者代表的「消費者評鑑組」，評鑑出每個組別最高得分者依序頒予金、銀、銅獎項，得獎酒款還會進行第二階段評選，選出「年度十大威士忌」。

本次帝亞吉歐共有兩支單一麥芽威士忌獲得了「年度十大威士忌」的獎項殊榮，其一為蘇格登15年單一麥芽威士忌憑藉著獨創「雙溫慢淬」延時工法，緩蒸慢餾延長酒液與銅對話的時間，只要輕啜一口就能感受到芬芳滿溢，盡顯精湛慢工藝，造就豐富層次因此獲得「專家評鑑銀牌」。

其二為慕赫16年單一麥芽威士忌，於Pedro Ximenez／Oloroso雪莉桶中完整長時間熟成16年，賦予酒體醇厚果香，而傳奇的慕赫2.81蒸餾工藝造就如肉脂般的圓潤飽滿酒體，襯托雪莉桶甜而不膩的風味，因此也成為消費者熱愛的一支酒款，獲得「消費評選金牌」。