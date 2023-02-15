快訊

遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

帝亞吉歐4酒款於2023 TW.WA威士忌大賞 獲兩金兩銀

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
慕赫16年單一麥芽威士忌獲得「消費評選金牌」。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
慕赫16年單一麥芽威士忌獲得「消費評選金牌」。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

全球第一大烈酒集團帝亞吉歐（Diageo）以四款單一麥芽威士忌，於「2023 TW.WA威士忌大賞」中獲得兩金兩銀肯定。其中蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉桶版首創三桶新工藝，以「養桶工藝」打造第三訂製雪莉桶，造就醇順多層次的雪莉桶風味，台灣人獨鍾雪莉桶濃郁又滑順的風味，因此奪得「專家評鑑金牌」獎項。

「2023 TW.WA威士忌大賞」是大中華地區唯一採用雙軌制的盲飲賽事，由酒訊雜誌分別邀請通路代表的「專家評鑑組」及超過百位消費者代表的「消費者評鑑組」，評鑑出每個組別最高得分者依序頒予金、銀、銅獎項，得獎酒款還會進行第二階段評選，選出「年度十大威士忌」。

本次帝亞吉歐共有兩支單一麥芽威士忌獲得了「年度十大威士忌」的獎項殊榮，其一為蘇格登15年單一麥芽威士忌憑藉著獨創「雙溫慢淬」延時工法，緩蒸慢餾延長酒液與銅對話的時間，只要輕啜一口就能感受到芬芳滿溢，盡顯精湛慢工藝，造就豐富層次因此獲得「專家評鑑銀牌」。

其二為慕赫16年單一麥芽威士忌，於Pedro Ximenez／Oloroso雪莉桶中完整長時間熟成16年，賦予酒體醇厚果香，而傳奇的慕赫2.81蒸餾工藝造就如肉脂般的圓潤飽滿酒體，襯托雪莉桶甜而不膩的風味，因此也成為消費者熱愛的一支酒款，獲得「消費評選金牌」。

泰斯卡10年單一麥芽威士忌則同時兼具火山及海洋雙重特性，極具辨識度的海鹽氣息與獨特煙燻風格的甜美酒體，讓它在盲飲測試中能輕易被威士忌迷所辨認，也於此次競賽當中獲得「消費評選銀牌」。

泰斯卡10年單一麥芽威士忌獲得「消費評選銀牌」。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
泰斯卡10年單一麥芽威士忌獲得「消費評選銀牌」。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉桶版，於「2023 TW.WA威士忌大賞」奪得「專家評鑑金牌」獎項。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉桶版，於「2023 TW.WA威士忌大賞」奪得「專家評鑑金牌」獎項。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登15年單一麥芽威士忌獲得「專家評鑑銀牌」肯定。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登15年單一麥芽威士忌獲得「專家評鑑銀牌」肯定。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金牌 台灣人

延伸閱讀

台灣之光！2023威士忌行業大賞 KAVALAN WHISKY BAR拿下兩大殊榮

情人節威士忌原酒浪漫喝！帝亞吉歐推3款年度限量酒款

6島精華、1口滿足 3款6海島純麥蘇格蘭威士忌獨獻台灣

台灣限量168套！古狼四神獸系列8年威士忌 亞洲限定

相關新聞

111年觀光旅館客房每晚均價4195元 創下歷史新高

交通部觀光局公布民國111年觀光旅館營運統計資料，去年觀光旅館平均住用率為48.06%，為史上第4低，但客房每晚均價漲到...

90年代動畫迷的回憶殺 學者談新世紀福音戰士的意義

2010年8月，CASIO知名錶款「G-SHOCK」與《新世紀福音戰士》（新世紀エヴァンゲリオン，以下簡稱EVA）合作，推出以初號機、綾波零為概念的兩款腕錶。有別於常見的肖像式呈現，產品僅凸顯人物配色的手法，令受眾猛然驚覺，原來劇中角色給人的印象之深，已經到了用螢光綠點綴紫色，就能直接映出畫面的程度。

雲林第一間「壽司郎」插旗斗六！還要再開「基隆店」

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，終於要前往雲林了！繼台中、彰化等中部地區，壽司郎即將再於雲林斗六開設雲林首間門市「雲林斗六...

快揪喝！鹿兒島燒酎祭串連13店家 點指定餐燒酎免費喝

日本九州南端的鹿兒島縣，在台以鹿兒島和牛聞名，但以甘藷為原料蒸餾而成的「甘藷燒酎」，更是代表性產物。為了讓台灣人瞭解本格...

山中園林裡的音樂會 The One南園「春之聲」歡慶解封

春寒料峭時節，在華人世界最大的山中園林The One南園，陣陣樂音隨風飄送，管家們忙著送上「湯婆子」讓賓客暖手，一壺壺溫...

就是懂你要的！Nike打造史上最舒適緊身褲 視覺翹臀、修飾腿部線條

始終支持女性與女性運動的發展，為各種身材、不同人生階段、各類運動提供產品與支援的Nike，耗費兩年時間的研發，終於推出專為亞洲女性設計的Nike Zenvy系列和Nike Go系列緊身褲。除了版型能讓視覺上有翹臀效果之外，運用了質感親膚滑順的全新面料製成，堪稱是品牌史上最舒適的緊身褲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦