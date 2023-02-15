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療癒系喬治傑生限量項鍊染藍調 agete歌頌大地色彩奇蹟
初春乍到，萬物復甦春回大地，戴上一顆色彩療癒的天然寶石，跟著大自然揮別過往迎接未來。丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）推出台灣市場獨家限量復刻訂製項鍊，以新藝術運動時期的華麗復古輪廓為基底，揉合純銀材質與深邃的墨藍、飽滿的湖藍和清透的霧藍色寶石。來自日本東京的阿卡朵（agete）則承襲歐洲骨董珠寶風格，以地質學作為靈感來源，運用經年累月積累層疊的寶石與礦物帶領重返古地球時代，以一系列清新色調的寶石體現情感與永恆的相遇。
喬治傑生本季推出的限量復刻珠寶以獨特光彩的東菱玉、白瑪瑙、月光石與天河石，致敬喬治傑生大師1900年代初期的經典原創。 編號159 MOONLIGHT BLOSSOM月光花語訂製胸針項鍊，以藍色東菱玉、綠色東菱玉以及白瑪瑙勾勒出夜幕下的極光絕景，並點綴硫化處理後的立體純銀葉脈圖騰與銀珠綴飾，可作為胸針或項鍊配戴。全新純銀天河石項鍊則精選湖藍綠色調的天河石，用新藝術時期花葉植物的浪漫輪廓襯，托飽滿的橢圓形蛋面湖藍光彩。另一款新作月光花語訂製項鍊則象徵希望的藍月光石為主石，四圍圍攏硫化處理後的銀質圓珠，古典中流露高貴氣韻。
agete春季系列，秉持一貫細膩金工技巧、特殊寶石運用與貴金屬雕琢工藝製作，創造溫潤獨特的雅緻設計，備受喜愛。本季新作遵循歷史考究、著墨時代的痕跡，採用大量寶石以述說地球的近46億年一生。如agete常用的琥珀，即為經歷9千萬年積累堆疊才幻化成為的有機寶石，加上19世紀的英國珠寶與地質學英雄年代的設計風格，引導配飾者回首探索古生代時期。除了琥珀，還有許多象徵大自然生機力量的黃、藍、綠色調寶石：拉長石、天河石、橄欖石…配上煙燻石英或髮晶等，每只獨一無二的豐富斑彩石紋與變彩色澤的寶石，都是大地所孕育出的色彩與奇蹟。
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