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23FW紐約時裝周／回收皮革碎片成時髦風衣、袋包 COACH秋季大秀吸木村光希和Eric Nam捧場

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
渡邊直美（左）、木村光希（中）和南韓歌手Eric Nam受邀出席COACH的2023秋季大秀。圖／COACH提供
渡邊直美（左）、木村光希（中）和南韓歌手Eric Nam受邀出席COACH的2023秋季大秀。圖／COACH提供

紐約時裝周進行中，COACH選在公園大道軍械庫舉辦2023秋季時裝秀，邀請多位名人與會。其中女星木村光希（Koki）以大波浪髮型搭配紅唇，展現成熟感現身、而日前來台的渡邊直美，還有南韓人氣歌手Eric Nam也都在首排看秀。

品牌創意總監Stuart Vevers對於這一季的願景，訴說關於獨立個體、群體意識以及安全空間的概念，讓每個人都能放鬆自在做自己。從邀請而來形形色色的看秀嘉賓，最能體現這一點，像是全球代言人納斯小子（Lil Nas X）、木村光希、渡邊直美和南韓歌手Eric Nam等；還能看到與Lil Nas X相似髮型的模特兒的走上伸展台。這是COACH第二次於公園大道軍械庫舉辦時裝秀，整體規劃以家庭聚會為靈感，因此大秀呈現輕鬆且有趣氛圍，除了讓與會嘉賓近距離感受單品的質感，更能與模特兒有著隨興且自然的互動，因此秀後木村光希也表示「我喜歡所有的造型」。

日本女星木村光希以大波浪髮型搭配紅唇，展現成熟感現身COACH的2023秋季大秀。圖／COACH提供
日本女星木村光希以大波浪髮型搭配紅唇，展現成熟感現身COACH的2023秋季大秀。圖／COACH提供

在服裝部分，帶毛羔羊皮（Shearling）幾乎要成為美國時尚品牌COACH的代名詞，在2023秋季系列中，這項素材再次被大量運用，甚至重新被詮釋且結合金屬光澤皮革、復古質感的服裝樣式，讓這種風格粗獷的材質更年輕。而皮革使用依舊是COACH的拿手好戲，除了經典的風衣、夾克與裙裝之外，還首度首度利用回收皮革碎片，做成拼接款式。另外，丹寧面料最能代表美式休閒文化，COACH在這季則是以洗舊、刷白和局部破壞的方式與帶毛羔羊皮來陪襯。

COACH第二次於公園大道軍械庫舉辦時裝秀，整體規劃以家庭聚會為靈感，因此大秀呈現輕鬆且有趣氛圍。圖／COACH提供
COACH第二次於公園大道軍械庫舉辦時裝秀，整體規劃以家庭聚會為靈感，因此大秀呈現輕鬆且有趣氛圍。圖／COACH提供

另外，眾人最在意的袋包系列，創意總監Stuart Vevers則推出經典Signature與彩色漆皮單品，提供了迷你後背包以及Penn手提袋。其中的Penn提袋設計靈感，來自品牌在2000年推出的一款小型包款，這系列還包含「Coach Shapes」單品，運用嘴唇、大蘋果、愛心與星星等俏皮圖樣設計而成；以及一款以植物鞣革法製成的大型皮革托特包，凸顯品牌皮革工藝。

南韓人氣歌手Eric Nam受邀出席COACH的2023秋季大秀。圖／COACH提供
南韓人氣歌手Eric Nam受邀出席COACH的2023秋季大秀。圖／COACH提供

女星渡邊直美受邀出席COACH的2023秋季大秀。圖／COACH提供
女星渡邊直美受邀出席COACH的2023秋季大秀。圖／COACH提供

植物鞣革法製成的大型皮革托特包，凸顯COACH皮革工藝。圖／COACH提供
植物鞣革法製成的大型皮革托特包，凸顯COACH皮革工藝。圖／COACH提供

「Coach Shapes」單品，運用嘴唇、大蘋果、愛心與星星等俏皮圖樣設計而成。圖／COACH提供
「Coach Shapes」單品，運用嘴唇、大蘋果、愛心與星星等俏皮圖樣設計而成。圖／COACH提供

丹寧面料最能代表美式休閒文化，COACH在這季則是以洗舊、刷白和局部破壞的方式與帶毛羔羊皮來陪襯。圖／COACH提供
丹寧面料最能代表美式休閒文化，COACH在這季則是以洗舊、刷白和局部破壞的方式與帶毛羔羊皮來陪襯。圖／COACH提供

COACH還推出一系列色彩斑斕的絲質雪紡紗連身裙，以原木、紅花和金盞花等素材自然染色，呼應永續精神。圖／COACH提供
COACH還推出一系列色彩斑斕的絲質雪紡紗連身裙，以原木、紅花和金盞花等素材自然染色，呼應永續精神。圖／COACH提供

帶毛羔羊皮（Shearling）這項素材再次被大量運用，甚至重新被詮釋且結合金屬光澤皮革、復古質感的服裝樣式。圖／COACH提供
帶毛羔羊皮（Shearling）這項素材再次被大量運用，甚至重新被詮釋且結合金屬光澤皮革、復古質感的服裝樣式。圖／COACH提供

經典的小恐龍圖騰，這季運用在針織的單品上。圖／COACH提供
經典的小恐龍圖騰，這季運用在針織的單品上。圖／COACH提供

皮革使用是COACH的拿手好戲，2023秋季系列，還首度首度利用回收皮革碎片，做成拼接款式服裝。圖／COACH提供
皮革使用是COACH的拿手好戲，2023秋季系列，還首度首度利用回收皮革碎片，做成拼接款式服裝。圖／COACH提供

COACH持續宣揚老舊單品的獨特破損之美，推出合身的針織單品，並且以手工縫補上超人和米老鼠等圖樣。圖／COACH提供
COACH持續宣揚老舊單品的獨特破損之美，推出合身的針織單品，並且以手工縫補上超人和米老鼠等圖樣。圖／COACH提供

品牌 模特兒 Coach

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