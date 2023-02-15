快訊

遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

摺痕成就瑕疵美！PRADA 23春夏 巴伐利亞傳統頌讚童真

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
白色T恤採用緞面、天鵝絨的花朵形式刺繡，並附於彈性針織衫上，同樣的設計手法並有一款Nappa皮革托特包，將柔美外顯、並帶有輕微的龐克風格。圖／PRADA提供（合成圖）
白色T恤採用緞面、天鵝絨的花朵形式刺繡，並附於彈性針織衫上，同樣的設計手法並有一款Nappa皮革托特包，將柔美外顯、並帶有輕微的龐克風格。圖／PRADA提供（合成圖）

如何展現個性、突破框架？PRADA 23春夏女裝以材質、結構、身形上的實驗，除了展現擺脫教條的自由、對框架的衝撞，更兼顧服裝穿著時的舒適性，大膽玩味。

具有鮮明存在的撕裂結構，頻繁出現在袖口、衣物表面、裙擺，再以皮革或纖維上的摺痕、水漬、暈染，展現了直觀輕微的瑕疵，並無聲傳遞了品牌本季宣言：不完美的完美（Inperfection perfection）。摺痕部分為刻意製作、部分則以印製呈現，同時部分摺痕再於內側以人工纖維固定，因此將不會隨洗滌時燙平、失去原有的特色。

挑戰不僅以撕裂結構開場，將舒適、柔軟的棉料運用晚禮服，也帶來對正裝（formal）形制的挑戰，例如一席女裝的背面擁有巨大、可拆卸的拖尾設計，巧妙將睡衣、西裝二合為一，自由變化，陽剛也優雅。

然PRADA 23春夏的挑戰不僅在於結構與想像，除了品牌為為特色的Re-Nylon包款，混合紙張與尼龍纖維的「紙纖維」則出現在正式禮服上，其材質特色為觸感清脆、但保有尼龍纖維的物理優點，並透過尼龍突破貴重布料與晚禮服的制式等號。亮點配件單品則包含將經典復刻的Moon Bag Re-Editon包款，以及後香蕉根、但鞋楦翹起的瑪莉珍鞋，類似設計並出現在男裝中、鞋楦前緣翹起、粗獷風格的牛仔靴，懷舊也未來。

而當目光焦點由女裝轉換至男裝時，23春夏PRADA則從1930至1967年代巴伐利亞山區的傳統Lederhosse短褲得到啟發，打造出了一個「小男孩的衣櫃」。短褲、窄肩、格紋，成為本季共同特色，曾在1992年春夏女裝秀現身、波浪線條般的Ric-Rac織帶飾邊，結合了格紋、PRADA經典的三角形，帶有一種小男孩的、質樸的青春感，而對比上這種反差，本季新款男包則呈現了宛如葉片自然紋理的摺痕、紋理，並以服裝的童稚對比上包款的懷舊，創造出時序的落差比對趣味。

同時男裝過去熱賣的Thunder鞋款則繼續推出漸層的刷色新款，保留鏤空的鞋底結構，更彈性、也帶給腳掌更舒適的體驗，活力高彩。

結合1950年代的格紋布料、PRADA經典的三角形與波浪線條般的Ric-Rac織帶飾邊，重新召喚出人們童年生活回憶的純真與率直。圖／PRADA提供（合成圖）
結合1950年代的格紋布料、PRADA經典的三角形與波浪線條般的Ric-Rac織帶飾邊，重新召喚出人們童年生活回憶的純真與率直。圖／PRADA提供（合成圖）
透過大量的摺痕、撕裂，PRADA 23春夏女裝挑戰框架，並將穿戴的舒適度重新賦予女性。圖／PRADA提供（合成圖）
透過大量的摺痕、撕裂，PRADA 23春夏女裝挑戰框架，並將穿戴的舒適度重新賦予女性。圖／PRADA提供（合成圖）
絲綢洋裝以數位印花加上刻意撕裂的結構，呈現帶有瑕疵、不完美的完美。圖／PRADA提供
絲綢洋裝以數位印花加上刻意撕裂的結構，呈現帶有瑕疵、不完美的完美。圖／PRADA提供
以1930到1970年代、奧地利巴伐利亞地區男孩傳統的Lederhosse短褲為靈感，成為23春夏PRADA男裝最搶眼的單品。圖／PRADA提供
以1930到1970年代、奧地利巴伐利亞地區男孩傳統的Lederhosse短褲為靈感，成為23春夏PRADA男裝最搶眼的單品。圖／PRADA提供
Moon Nappa軟皮革手提肩背包，78,000元。圖／Prada提供
Moon Nappa軟皮革手提肩背包，78,000元。圖／Prada提供
Moon Nappa軟皮革手提肩背包，78,000元。圖／Prada提供
Moon Nappa軟皮革手提肩背包，78,000元。圖／Prada提供
Supernova Spazzolato皮革手提肩背包，展現PRADA慣有的的極簡優雅，13萬元。圖／Prada提供
Supernova Spazzolato皮革手提肩背包，展現PRADA慣有的的極簡優雅，13萬元。圖／Prada提供
幻彩刷色Thunder運動鞋，41,000元。圖／Prada提供
幻彩刷色Thunder運動鞋，41,000元。圖／Prada提供
以輕盈Cady面料與尼龍設計的洋裝，輕盈而動感，同時背面的拖曳式長擺可拆卸，展現出流動的自由。圖／PRADA提供
以輕盈Cady面料與尼龍設計的洋裝，輕盈而動感，同時背面的拖曳式長擺可拆卸，展現出流動的自由。圖／PRADA提供
Spazzolato皮革瑪莉珍鞋，甜美、俏皮並帶有輕微的個性感，45,500元。圖／Prada提供
Spazzolato皮革瑪莉珍鞋，甜美、俏皮並帶有輕微的個性感，45,500元。圖／Prada提供
Symbole幾何圖紋緹花小方包，93,000元。圖／Prada提供
Symbole幾何圖紋緹花小方包，93,000元。圖／Prada提供

PRADA

延伸閱讀

女顧客撕吊牌偷百貨專櫃女裝…怪被店員陷害 遭指證改口認罪遭判拘

LV時尚震撼彈！菲董Pharrell Williams接手男裝總監

許光漢、林柏宏共度情人節 與陳庭妮站台FENDI台中開幕

Hermes 23冬季男裝秀 輕快疊加 編織細節重溫匠人手藝

相關新聞

111年觀光旅館客房每晚均價4195元 創下歷史新高

交通部觀光局公布民國111年觀光旅館營運統計資料，去年觀光旅館平均住用率為48.06%，為史上第4低，但客房每晚均價漲到...

90年代動畫迷的回憶殺 學者談新世紀福音戰士的意義

2010年8月，CASIO知名錶款「G-SHOCK」與《新世紀福音戰士》（新世紀エヴァンゲリオン，以下簡稱EVA）合作，推出以初號機、綾波零為概念的兩款腕錶。有別於常見的肖像式呈現，產品僅凸顯人物配色的手法，令受眾猛然驚覺，原來劇中角色給人的印象之深，已經到了用螢光綠點綴紫色，就能直接映出畫面的程度。

雲林第一間「壽司郎」插旗斗六！還要再開「基隆店」

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，終於要前往雲林了！繼台中、彰化等中部地區，壽司郎即將再於雲林斗六開設雲林首間門市「雲林斗六...

快揪喝！鹿兒島燒酎祭串連13店家 點指定餐燒酎免費喝

日本九州南端的鹿兒島縣，在台以鹿兒島和牛聞名，但以甘藷為原料蒸餾而成的「甘藷燒酎」，更是代表性產物。為了讓台灣人瞭解本格...

山中園林裡的音樂會 The One南園「春之聲」歡慶解封

春寒料峭時節，在華人世界最大的山中園林The One南園，陣陣樂音隨風飄送，管家們忙著送上「湯婆子」讓賓客暖手，一壺壺溫...

就是懂你要的！Nike打造史上最舒適緊身褲 視覺翹臀、修飾腿部線條

始終支持女性與女性運動的發展，為各種身材、不同人生階段、各類運動提供產品與支援的Nike，耗費兩年時間的研發，終於推出專為亞洲女性設計的Nike Zenvy系列和Nike Go系列緊身褲。除了版型能讓視覺上有翹臀效果之外，運用了質感親膚滑順的全新面料製成，堪稱是品牌史上最舒適的緊身褲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦