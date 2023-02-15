摺痕成就瑕疵美！PRADA 23春夏 巴伐利亞傳統頌讚童真

如何展現個性、突破框架？PRADA 23春夏女裝以材質、結構、身形上的實驗，除了展現擺脫教條的自由、對框架的衝撞，更兼顧服裝穿著時的舒適性，大膽玩味。

具有鮮明存在的撕裂結構，頻繁出現在袖口、衣物表面、裙擺，再以皮革或纖維上的摺痕、水漬、暈染，展現了直觀輕微的瑕疵，並無聲傳遞了品牌本季宣言：不完美的完美（Inperfection perfection）。摺痕部分為刻意製作、部分則以印製呈現，同時部分摺痕再於內側以人工纖維固定，因此將不會隨洗滌時燙平、失去原有的特色。

挑戰不僅以撕裂結構開場，將舒適、柔軟的棉料運用晚禮服，也帶來對正裝（formal）形制的挑戰，例如一席女裝的背面擁有巨大、可拆卸的拖尾設計，巧妙將睡衣、西裝二合為一，自由變化，陽剛也優雅。

然PRADA 23春夏的挑戰不僅在於結構與想像，除了品牌為為特色的Re-Nylon包款，混合紙張與尼龍纖維的「紙纖維」則出現在正式禮服上，其材質特色為觸感清脆、但保有尼龍纖維的物理優點，並透過尼龍突破貴重布料與晚禮服的制式等號。亮點配件單品則包含將經典復刻的Moon Bag Re-Editon包款，以及後香蕉根、但鞋楦翹起的瑪莉珍鞋，類似設計並出現在男裝中、鞋楦前緣翹起、粗獷風格的牛仔靴，懷舊也未來。

而當目光焦點由女裝轉換至男裝時，23春夏PRADA則從1930至1967年代巴伐利亞山區的傳統Lederhosse短褲得到啟發，打造出了一個「小男孩的衣櫃」。短褲、窄肩、格紋，成為本季共同特色，曾在1992年春夏女裝秀現身、波浪線條般的Ric-Rac織帶飾邊，結合了格紋、PRADA經典的三角形，帶有一種小男孩的、質樸的青春感，而對比上這種反差，本季新款男包則呈現了宛如葉片自然紋理的摺痕、紋理，並以服裝的童稚對比上包款的懷舊，創造出時序的落差比對趣味。

同時男裝過去熱賣的Thunder鞋款則繼續推出漸層的刷色新款，保留鏤空的鞋底結構，更彈性、也帶給腳掌更舒適的體驗，活力高彩。