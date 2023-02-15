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大手筆1600元保養品免費送！符合2資格領取還能更漂亮

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
GUMA水美媒再度推出免費兌換活動，這次送價值1,600元的保養品。圖／GUMA水美媒提供
GUMA水美媒再度推出免費兌換活動，這次送價值1,600元的保養品。圖／GUMA水美媒提供

超大手筆的免費好康來了！想要免費領1,600元的保養品嗎？GUMA水美媒再度推出免費兌換活動，從2月16日開始，只要是「18～70歲」、「女性」，就能免費領取超級噴霧化妝水「秘之湧天堂之泉」，一次領兩瓶各秘之湧天堂之泉84ml，價值1,600元。

GUMA水美媒之前也做過免費兌換活動，但今年度是價值最高的免費兌換，此次主打的秘之湧天堂之泉，透過超導離子深層補水，含有多重玻尿酸、刺雲實萃取與長心卡帕藻，隨身保養與定妝，出國搭飛機也能噴，讓肌膚能迅速補充水分，兼具補水與修護。

此次兌換也擴大年齡層為18至70歲女性就能兌換，從2月16日至3月13日，至水美媒活動頁面登錄驗證後即可免費兌換2瓶總價1,600元「秘之湧天堂之泉（84ml）」，只要「簡單3步驟，輕鬆完成兌換」，且線上官網或百貨、門市都能兌換，限量一萬份。

詳情可洽線上體驗點擊連結：https://lihi2.cc/XkkAY，門市體驗點擊連結：https://lihi2.cc/OAhUC

GUMA水美媒再度推出免費兌換活動，這次送價值1,600元的保養品。圖／GUMA水美媒提供
GUMA水美媒再度推出免費兌換活動，這次送價值1,600元的保養品。圖／GUMA水美媒提供

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