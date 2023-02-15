蕭邦Happy Sport清新天藍色 像為自己保留一片天

藍色是大海、也是天空的顏色，始終令人著迷。蕭邦（CHOPARD）推出全新30毫米Happy Sport滑動鑽石腕表，搭配柔和亮眼的天藍色表盤，三顆自由飛旋舞動的鑽石，在天空般清新的藍色太陽紋飾表盤上閃閃發亮，配上輕盈百搭的精鋼表殼與鍊帶，猶如隨身攜帶一片屬於自己的小小天空，為日常生活打開一扇永恆的時間之窗 — 這鼓勵女性、歌頌生命喜悅與自由精神的精神，正是席捲全球的Happy Sport腕表誕生的初衷。

而如海洋般神秘沉穩的深藍色，亦多次出現在蕭邦多款腕表作品上。配備自動飛行陀飛輪的L.U.C XPS Tourbillon Volant腕表，搭配優雅的深藍色和珍貴的玫瑰金材質並點綴金質手工扭索飾紋蜂槽圖案，是品牌精準製表技術的代表作。Happy Sport系列中Happy Moon則以點點光芒的深藍色砂金石玻璃為表盤，妝點金絲勾勒北半球天空，以玫瑰金和雪花式鑲嵌鑽石圍繞7顆滑動鑽石，猶如將一片宇宙納為己有。

瑰麗珠寶表亦是擁有頂尖珠寶技術的蕭邦的招牌，經典的Happy Diamonds腕表上，7顆滑動鑽石在2片水晶玻璃間自由滑動，配上2顆深邃的3克拉圓形切割藍寶石和深藍色鱷魚表帶，盡顯優雅貴氣。造型古典的L'Heure Du Diamant系列珠寶表以四爪鑲嵌技術在表圈上鑲滿璀璨鑽石，搭配飾以古典花卉圖案的藍寶石鑽石表盤，典雅與摩登之間，展現高貴華麗風格。

L.U.C系列XPS Tourbillon Volant 40毫米自動上鍊陀飛輪腕表，獲公平採礦認證18K白金、搭載L.U.C 96.24-L雙發條盒自動飛行陀飛輪，限量發行50枚，416萬8,000元。圖／蕭邦提供 Happy Sport 30毫米天藍色精鋼腕表，20萬1,000元。圖／蕭邦提供