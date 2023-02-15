火鍋餃免費、甜不辣買1送1！王品、繼光香香雞補班優惠

2月18日再度迎來「補班日」，令許多上班族身心疲憊。王品旗下的「12MINI快煮鍋」特別於補班日推出優惠，免費加贈「漿餃1份」，團購再加贈「阿甘紅茶」。另外「肉次方」推出拍照送「廣島牡蠣」的方案；「Oh my!原燒」消費指定套餐，即贈送「干貝2顆」。「繼光香香雞」則是連8天推出「墨魚甜不辣買1送1」的限時優惠，現省65元。

2月18日補班日當天，憑LINE官方帳號優惠券至12MINI外帶、內用任一鍋物，加贈「漿餃1份」。此外12MINI也推出2023全年大宗訂購優惠，凡訂購15～30鍋，每鍋均附「阿甘紅茶」1杯；訂購31鍋以上，每鍋可任選阿甘紅茶1杯或蔬菜加量優惠；訂購滿51鍋，再贈10張「肉品加倍兌換券」。

主打燒烤吃到飽的「肉次方」自即日起至2月28日期間，消費者到店與立方虎校長立牌合照，並參與官方粉絲糰活動，就贈送「廣島牡蠣」1顆，並有機會抽中「進擊の肉」套餐優惠券，價值798元；掃描QRcode並加贈「大拇哥香腸」贈菜券1份。

「Oh my!原燒」新推出「美國肋眼牛雙人套餐」，集合美國肋眼牛排、澳洲和牛胸腹、美國櫻花和牛肋條等9款肉品，總重達25盎司，每份1,898元。3月15日前至app領取優惠券並消費此套餐，贈送價值109元的「干貝2顆」。

除此之外，「繼光香香雞」為慰勞上班族，自2月16日至2月23日期間，限時8天推出「墨魚甜不辣（海苔）買1送1」的優惠，2組原價130元，現享優惠價65元，現賺65元。