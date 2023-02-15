不會真的0熱量吧？鮭魚色時計 懷舊、迷人、大美味！

營養的鮭魚，是美味的象徵，近年並常被鐘表品牌運用在面盤的顏色選擇上。以響鈴式鬧鐘功能聞名的Vulcain推出2023首發新品，結合美味視覺的鮭魚色面盤與鬧鈴功能，為開春的一年之計，快遞上手腕間的品味實用之選。

由於曾在1940、1950年代受到多任美國總統艾森豪、雷根、柯林頓、歐巴馬的配戴，Vulcain幾乎成為美國總統身上的標準配件之一，連現任總統拜登在副總統時期也曾配戴，可由此見識到Vulcain的表款魅力。2023的新款腕表（型號：100168A67.BAN228）除維持機械式響鈴功能，面盤顏色也改為柔美、啞光的鮭魚色，懷舊而迷人，並搭配快拆式表帶系統，可自由切換風格。

值得一提的是，39毫米精鋼表殼內的Vulcain表廠自製V-10手上鍊機芯並具備52小時、約3日的動力儲存，同時品牌專利的Exactomatic系統，將可減少機芯的磨損，進而提高精確度、以及機芯運轉的準確與規律，全球限量50只，訂價16萬5,800元。