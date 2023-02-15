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不會真的0熱量吧？鮭魚色時計 懷舊、迷人、大美味！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
ORIS的ProPilot X Calibre 400腕表，明快的鮭魚色與抗磁的五日機芯，內外兼修。圖／ORIS提供
ORIS的ProPilot X Calibre 400腕表，明快的鮭魚色與抗磁的五日機芯，內外兼修。圖／ORIS提供

營養的鮭魚，是美味的象徵，近年並常被鐘表品牌運用在面盤的顏色選擇上。以響鈴式鬧鐘功能聞名的Vulcain推出2023首發新品，結合美味視覺的鮭魚色面盤與鬧鈴功能，為開春的一年之計，快遞上手腕間的品味實用之選。

由於曾在1940、1950年代受到多任美國總統艾森豪、雷根、柯林頓、歐巴馬的配戴，Vulcain幾乎成為美國總統身上的標準配件之一，連現任總統拜登在副總統時期也曾配戴，可由此見識到Vulcain的表款魅力。2023的新款腕表（型號：100168A67.BAN228）除維持機械式響鈴功能，面盤顏色也改為柔美、啞光的鮭魚色，懷舊而迷人，並搭配快拆式表帶系統，可自由切換風格。

值得一提的是，39毫米精鋼表殼內的Vulcain表廠自製V-10手上鍊機芯並具備52小時、約3日的動力儲存，同時品牌專利的Exactomatic系統，將可減少機芯的磨損，進而提高精確度、以及機芯運轉的準確與規律，全球限量50只，訂價16萬5,800元。

而如果喜歡鮭魚色的色調，萬國表（IWC）則有一只葡萄牙系列自動腕表40毫米，表款以精鋼表殼搭配銀色的時標、阿拉伯數字、柳葉形指針、小秒針，鮭魚色面盤並經過太陽紋打磨修飾。預計2023年將先在二月於中東市場首發，四月再於全球上市；另外ORIS也有一款Pro Pilot X Calibre 400「鮭魚面」腕表，但氛圍更為輕快明亮，並搭配具抗磁特點、五日動力儲存的Calibre 400自動上鍊機芯。除了鮭魚面色彩討喜，風格則更為現代，並洋溢飛行員的動感活力，訂價則為11萬8,000元。

透明的藍寶石水晶底蓋中，IWC的金色品牌標示、黑色齒輪、細膩的機芯打磨修飾細節，宛如構成一幅當代機械工藝的抽象畫。圖／IWC提供
透明的藍寶石水晶底蓋中，IWC的金色品牌標示、黑色齒輪、細膩的機芯打磨修飾細節，宛如構成一幅當代機械工藝的抽象畫。圖／IWC提供
響鬧功能將可透過兩點鐘方向的表冠調整，隨時提醒自己下一個將要發生的重要事件。圖／Vulcain提供
響鬧功能將可透過兩點鐘方向的表冠調整，隨時提醒自己下一個將要發生的重要事件。圖／Vulcain提供
由於運用Calibre 400機芯，象徵五日動力儲存的5 Days字樣並與日期視窗一同顯示在六點鐘方向。圖／ORIS提供
由於運用Calibre 400機芯，象徵五日動力儲存的5 Days字樣並與日期視窗一同顯示在六點鐘方向。圖／ORIS提供
預計將先在二月於中東市場首賣的IWC葡萄牙系列自動腕表，鮭魚色搭配銀色精緻細節的組合，散發鮮明的高級感。圖／IWC提供
預計將先在二月於中東市場首賣的IWC葡萄牙系列自動腕表，鮭魚色搭配銀色精緻細節的組合，散發鮮明的高級感。圖／IWC提供
藍寶石水晶玻璃略帶弧度的表面，將是懷舊魅力的來源之一。圖／Vulcain提供
藍寶石水晶玻璃略帶弧度的表面，將是懷舊魅力的來源之一。圖／Vulcain提供
Vulcain推出2023新款鮭魚色響鬧腕表，帶來煥然一新的雀躍氣氛。圖／Vulcain提供
Vulcain推出2023新款鮭魚色響鬧腕表，帶來煥然一新的雀躍氣氛。圖／Vulcain提供

鮭魚 腕表 美國

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