名媛李晶晶黑Bra搭流蘇背心露天辣秀美腿、「機智醫生生活」奇恩世中空裝現身機場都是為了「他」

2023秋冬紐約時裝周開跑了！象徵美式高級時裝代表的Michael Kors也邀請了代言人與品牌好友，特地前往現場看秀。像是韓劇「機智醫生生活」中的女星奇世恩（又譯：箕恩世）就以中空裝現身機場；台灣名媛李晶晶不落人後，穿品牌秀款服裝，在戶外辣秀美腿，號召眾人一同線上看秀。

Michael Kors將於台灣時間2月16日凌晨12點舉辦2023秋冬大秀，所以品牌代言人中國歌手王霏霏受邀前往紐約擔任看秀嘉賓，在登機前展現了機場穿搭。王霏霏身著春季MICHAEL Michael Kors系列丹寧造型搭配白色鱷魚壓紋新款Parker「帝國包」，率性又不失女人味。而出身時尚網紅的韓國女星奇世恩也自首爾機場出發，身穿品牌春季MICHAEL Michael Kors系列卡其色風衣，前往紐約展開看秀之旅，不經意的露出纖腰，於甜美的氣質中，更多了一分性感，引起網友熱烈討論。

中國歌手王霏霏（左）、韓國女星奇世恩（右）受邀前往紐約擔任看秀嘉賓，在登機前展現了機場時尚穿搭。圖／摘自instagram

不僅有王霏霏和奇世恩的機場時尚穿搭，台灣名媛李晶晶雖然是線上看Michael Kors秋冬大秀，但仍選穿春夏Michael Kors Collection秀款系列背心式洋裝拍攝美照，讓眾人驚呼「好辣」。李晶晶不同於模特兒詮釋時在背心下什麼都沒穿，而是改以搭配黑色蕾絲裝飾內衣，還大方地在半露天的場所，敞開背心，秀出長美腿，性感度直接破表。

中國歌手王霏霏身著了春季MICHAEL Michael Kors系列丹寧造型搭配白色鱷魚壓紋新款Parker「帝國包」，率性又不失女人味。圖／Michael Kors提供

關於在台灣時間2月16日要登場的品牌2023秋冬大秀，Michael Kors表示，生於1970年代的他，受到堅強、自信、有個人魅力女性的啟發。如搖滾女王蒂娜透娜（Tina Turner)、女權領袖葛洛莉亞史坦能（Gloria Steinem)、藝術家小野洋子（Yoko Ono）及傳奇影后珍芳達（Jane Fonda）對其影響深遠。「時至今日，正是那些打破常規、開闢自己道路的女性持續激勵我」，因此大秀將彰顯現代女性融合智慧與風格的力量。

MICHAEL Michael Kors系列丹寧淺藍夾克17,500元與淺藍丹寧長褲12,100元。圖／Michael Kors提供

名媛李晶晶雖是線上看Michael Kors秋冬大秀，但仍選穿了春夏Michael Kors Collection秀款系列背心式洋裝拍攝美照。圖／摘自facebook

Michael Kors Parker白色鱷魚紋金屬飾帝國包，28,400元。圖／Michael Kors提供