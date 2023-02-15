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Lisa看秀超完美妝容 不掉妝秘密在手上金閃閃小物好Q

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Lisa看秀，超完美妝容秘密曝光。圖／摘自IG
Lisa看秀，超完美妝容秘密曝光。圖／摘自IG

時尚寵兒BLACKPINK的Lisa，最近受邀到巴黎看秀，一身黑色勁裝，還刻意露出Bra，以及黑色短褲秀出大長腿，讓人好羨慕。但對女孩來說，更注意的是Lisa的完美妝容，跑趴看秀還一點都不脫妝，讓人好奇Lisa的妝容秘密，而她也在IG發出自己的補妝照，手上金色閃閃亮的氣墊粉餅，更讓人發現超吸睛，原來就是嬌蘭的24K純金絲光氣墊粉餅。

Lisa手上拿著最新改版的24K純金絲光氣墊粉餅粉盒，有著金色外盒，如同珠寶般閃耀，還刻印著嬌蘭的雙G Logo，一眼就能看出，方便隨時攜帶補妝，而且跑趴時拿出來補，馬上成為現場的焦點。

全新改版的24K純金絲光氣墊粉餅，添加有24K純金成分，結合彩妝與保養，還加上了乙醯基六胜肽，讓肌膚上妝時，持續保濕與保養，並採用自然來源礦物防曬成分，具SPF 40且 PA+++的防曬係數，結合珍珠母貝和淡淡的24K金，產生光線反射，提亮暗部，減少疲勞跡象，打造出如同Lisa的完美妝容。

Lisa手拿嬌蘭24K純金絲光氣墊粉餅粉盒補妝。圖／摘自IG
Lisa手拿嬌蘭24K純金絲光氣墊粉餅粉盒補妝。圖／摘自IG
嬌蘭24K純金絲光氣墊粉餅。圖／嬌蘭提供
嬌蘭24K純金絲光氣墊粉餅。圖／嬌蘭提供

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