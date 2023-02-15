Lisa看秀超完美妝容 不掉妝秘密在手上金閃閃小物好Q

時尚寵兒BLACKPINK的Lisa，最近受邀到巴黎看秀，一身黑色勁裝，還刻意露出Bra，以及黑色短褲秀出大長腿，讓人好羨慕。但對女孩來說，更注意的是Lisa的完美妝容，跑趴看秀還一點都不脫妝，讓人好奇Lisa的妝容秘密，而她也在IG發出自己的補妝照，手上金色閃閃亮的氣墊粉餅，更讓人發現超吸睛，原來就是嬌蘭的24K純金絲光氣墊粉餅。

Lisa手上拿著最新改版的24K純金絲光氣墊粉餅粉盒，有著金色外盒，如同珠寶般閃耀，還刻印著嬌蘭的雙G Logo，一眼就能看出，方便隨時攜帶補妝，而且跑趴時拿出來補，馬上成為現場的焦點。