台灣之光！2023威士忌行業大賞 KAVALAN WHISKY BAR拿下兩大殊榮

威士忌業界權威媒體《WHISKY MAGAZINE》舉辦的2023年度威士忌行業大賞 （ICONS OF WHISKY） 近日公布第一輪評選結果，KAVALAN WHISKY BAR獲選世界其他產區「年度最佳威士忌酒吧——高度讚揚 （BAR OF THE YEAR, HIGHLY COMMENDED）」，調酒師（BAR LEADER ）林柏均 （James Lin） 更獲選為世界其他產區「年度最佳調酒師 （BARTENDER OF THE YEAR）」。

KAVALAN WHISKY BAR自2019年8月開幕至今，透過視覺、觸覺、嗅覺、味覺等感官體驗式氛圍營造，帶領消費者感受孕育出噶瑪蘭威士忌的台灣風土與人文，更開創性打造全台唯一能於橡木桶邊汲酒直飲的威士忌酒吧。除了提供全系列噶瑪蘭威士忌酒款外，KAVALAN WHISKY BAR也提供許多經典調酒、創意調酒以及餐食搭配，完善且多樣性的員工培訓，讓員工能與酒吧共同成長，受到威士忌行業大賞 （ICONS OF WHISKY） 評審們肯定，獲選2023年世界其他產區「年度最佳威士忌酒吧——高度讚揚 （BAR OF THE YEAR, HIGHLY COMMENDED）」。

威士忌行業大賞 （ICONS OF WHISKY） 認為，一位傑出的調酒師必須擁有充足的威士忌知識，同時精通調酒、飲食搭配等，能靈活運用自身知識，帶給消費者絕佳的威士忌體驗。KAVALAN WHISKY BAR的調酒師林柏均在業界服務資歷12年，於2019年加入KAVALAN WHISKY BAR，擅長以創意體驗將各種感受味覺化，總是帶給消費者許多驚喜，專業亦深受評審讚賞，獲頒2023年世界產區「年度最佳調酒師 （BARTENDER OF THE YEAR）」。

為持續推廣台灣與優質的台灣威士忌，KAVALAN WHISKY BAR於2月24日至2月25日將邀請實境節目《王牌調酒師Drink Master》中，進入最終決賽的Tao Zrafi前來客座，Tao Zrafi將帶來6款以噶瑪蘭威士忌為基酒創作的調酒，包含改編他在節目裡獲得高度肯定的Opera cake及Foie Gras Old-Fashioned，這也是KAVALAN WHISKY BAR今年的第一場酒吧客座，更多活動訊息請見KAVALAN WHISKY BAR官方粉絲團。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康