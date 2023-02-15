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吃蛋糕抽Switch！85˚C消費滿額周周抽

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
繼iPhone之後，85˚C再度邀請會員吃蛋糕抽Switch。圖／85度C提供
繼iPhone之後，85˚C再度邀請會員吃蛋糕抽Switch。圖／85度C提供

繼iPhone之後，85˚C再度邀請會員吃蛋糕抽Switch。2/16至3/22期間於實體門市或85 cafe APP線上訂餐，單筆消費切片蛋糕任兩片(含)以上，或是單筆消費蛋糕滿百元，就有機會抽中市價10,480元的Switch OLED主機，連續5周，周周抽出當期幸運兒(共計9名)，每筆消費可享一次抽獎機會。

85˚C的切片蛋糕種類達30種，其中，提拉米蘇、法式千層都是熱選品項。85 cafe APP會員只要在2/16至3/22期間，在實體門市或85 cafe APP線上訂餐單筆購買兩個切片蛋糕(含)以上，或是蛋糕滿百元，結帳時報會員電話，就享有參加抽獎活動。

活動為期5周，第1、2周各抽出1位幸運兒，第3、4周各抽出2位得獎者，第5周加碼再抽出3位得獎者，全部共計9名。抽獎採累計制，單筆發票為一次抽獎機會，消費越多筆，中獎機會越大；中獎名單將於2/24(1名)、3/3(1名)、3/10(2名)、3/17(2名)、3/24(3名)陸續公布於85度C官網及臉書粉絲團。

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