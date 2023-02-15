二手也溯源！Cholé推數位認證 公平、真實、好保養

如何證明一只高單價手表的身價？，「盒」（表盒）、「單」（保證書或保證卡）兩大元素，是日後二手轉賣的有型另類身分證。相較之下，二手精品則多仰賴具有信任度的通路或店家。時尚品牌Chloé宣布，將與電子平台EON、歐美二手精品網站Vestiaire合作，推出數位認證碼機制，一次滿足多真實、公平、支援售後服務等多重目的。

歷峰集團（Richemont Group）旗下時尚品牌Chloé表示，將與數位平台EON一同發行一套數位認證編碼，只要以智慧型手機掃描如鞋履、服裝、包款等產品包裝上的NFC標籤或QR Code即可登入專屬網站，並查詢該項Choloe商品的官方證明書、擁有權編號、維修保養紀錄；於此同時，證明書部分的指定連結，還可在二手精品交易網站Vestiaire Collective上進行轉售，這或可視為：在該網站上販售的Chloé商品將獲得官方授權的二手認證；不僅如此，數位認證碼並記錄了此項商品從材料、生產過程的透明，並呼應近年在永續浪潮下訴諸的「可溯源」特點，同時再帶有「真實」、「公平交易」、「支援維修與保護」的多重意涵。

事實上，過去數年間已有不少精品品牌亦投入保固、官方授權（或認證）的二手交易。例如古馳（GUCCI）在2021年推出的Vault.gucci.com網站，是品牌搜羅自全世界的二手或骨董商品，包含時裝、器皿、骨董行李箱，在經過重新整理或加上適切改裝後重新販售；另外Bottega Veneta則推出僅在品牌專門店中提供的「Certificate of Craft工藝證書」，證書將採與產品序號聯動的實體卡片形式，品牌執行長Leo Rongone便曾表示，該項證書的誕生，意味帶給消費者上乘的服務、以保存其購買的商品，「我們的用意在於維護產品，讓我們的商品能更長久耐用，減少替代品的需求。」