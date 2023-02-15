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喜迎港澳客！入住台北晶華即贈2萬「亞洲萬里通」里數

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北晶華「Rediscover Taiwan─Smile For Miles」住宿專案，兩晚18,000元起，即享20,000「亞洲萬里通」里數。圖／台北晶華提供
台北晶華「Rediscover Taiwan─Smile For Miles」住宿專案，兩晚18,000元起，即享20,000「亞洲萬里通」里數。圖／台北晶華提供

邊境管制再鬆綁，陸委會宣布，2月20日上午9時起將開放港澳人士以自由行的方式入台觀光。台北晶華酒店即日起攜手國泰航空的國泰會員計劃，推出「Rediscover Taiwan─Smile For Miles」住房優惠專案，持港澳居民證入住三天兩夜，每房18,000元起，即可獲得平時須消費60萬元才能累積到的20,000「亞洲萬里通」里數，並享6,000元起的續住優惠價。

「亞洲萬里通」里數可兌換亞洲各地中短航程機票一張，為港澳遊客的寶島之行增加驚喜彩蛋。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華疫情前平均每年接待的港澳旅客佔總旅客近10%，此次推出的「Rediscover Taiwan - Smile For Miles」住房優惠專案，除了表示熱情的款待外，也邀請港澳旅人重新發現臺北。同時，旅客也能使用飯店內的露天泳池、三溫暖、健身房等多項全新規劃的休閒設施，晚間可至全台北市唯一的池畔星空電影院觀賞每日精選電影，享受吃、喝、玩、樂全包式城市假期。

睽違三年多，台灣政府即將開放港澳居民來台自由行，並恢復受理港澳居民網路申請臨時停留許可(網簽)，同時也能事先至內政部移民署「境外人士線上申辦系統」申請入出境證(雲端停留)。此外，疫情期間內實施之港澳居民入境管制措施，均予以取消。

相關資訊可洽：02-2523-8000或https://member.silkshotelgroup.com/RT。

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