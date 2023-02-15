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迎日本唐吉訶德落腳 大立百貨超市明起換櫃改裝
因應日本零售連鎖品牌唐吉訶德「DON DON DONKI」進駐，高雄大立百貨宣布進行A、B兩館改裝，地下一樓大立超市首先換櫃，2月16日起暫停營業。
全台最大的日本零售連鎖品牌DON DON DONKI旗艦店，去年11月宣布將於今年第4季進駐高雄大立AB館的地下一樓，打造成港都海洋風格的千坪商場空間，是唐吉訶德在台灣第3家店。
大立百貨今因應唐吉訶德進駐，近期著手改裝。大立指出，B館地下一樓大立超市將移至大立B館7樓，因此2月16日至2月28日暫停營業，並將於3月1日以大立精緻賣場繼續服務顧客至10月31日止，原活動享有的權益不變。
大立表示，A、B兩館2月至3月中旬，館內專櫃將架設撤櫃圍籬，準備拆除改裝。第4季配合DON DON DONKI旗艦店開幕，將導入更多新櫃，屆時將注入更多元豐富的樣貌。
DON DON DONKI大立店是全台最大店，將重現道地日本門市風格，設有日式特色熟食、日本直送生鮮食品專區、特色品牌鮮選壽司，來到高雄大立就能吃到日式正宗迴轉壽司及更多日式美食。
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