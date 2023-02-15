亞尼克×喬瑟夫「喬克魔粒生乳捲」登場！加碼抽禮包

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞尼克攜手喜劇演員「喬瑟夫」，限時推出「喬克魔粒生乳捲」。圖／亞尼克提供
亞尼克攜手喜劇演員「喬瑟夫」，限時推出「喬克魔粒生乳捲」。圖／亞尼克提供

已經多次與網紅、Youtuber合作的甜點品牌「亞尼克」，自即日起至4月5日期間，再度攜手喜劇演員「喬瑟夫」，限時推出「喬克魔粒生乳捲」，充滿層次的可可風味，包裝上還集結了喬瑟夫的經典語錄。活動期間參與互動任務，還有機會獲得聯名款「生活態度禮包」

本次聯名推出的「喬克魔粒生乳捲」使用特黑巧克力泡芙蛋糕作為基底，搭配融入法國歌劇可可粉的北海道奶霜，並以巧克力豆與巧克力酥菠蘿點綴，還在蛋糕表面烙印上喬瑟夫專屬logo。入口可以享受到酥脆與柔軟兼具的口感，還有著濃郁的苦甜巧克力香氣。小條（12公分）售價475元，大條（18公分）售價560元。

除了專屬logo之外，「喬克魔粒」也採用紫藍色的包裝，並且印有多條喬瑟夫的經典語錄。即日起至4月5日期間，憑盒內附贈小卡並寫上自己的垃圾話金句，完成官方粉絲團貼文任務，就有機會獲得聯名款「生活態度禮包」或生乳捲。3月14日當天，亞尼克門市前10名購買「喬克魔粒」者，還加贈「聯名限定吊飾」1個。

「喬克魔粒生乳捲」外盒印有喬瑟夫經典語錄，小條（12公分）售價475元，大條（18公分）售價560元。圖／亞尼克提供
「喬克魔粒生乳捲」外盒印有喬瑟夫經典語錄，小條（12公分）售價475元，大條（18公分）售價560元。圖／亞尼克提供

巧克力 可可

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