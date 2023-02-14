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影／「光鑰未來_全聯25」浪漫宣布打造全台首家四季

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
元利建設總裁林敏雄在記者會上表示，四季飯店是國際認可的全球頂級飯店，加上元利建設的高品質建築設計，相信必定可以成為台灣第一的頂級飯店，提升台灣國際能見度。記者林俊良／攝影
元利建設總裁林敏雄在記者會上表示，四季飯店是國際認可的全球頂級飯店，加上元利建設的高品質建築設計，相信必定可以成為台灣第一的頂級飯店，提升台灣國際能見度。記者林俊良／攝影

看好疫情解封後的高端旅遊商機，選在西洋情人節以浪漫的方式呈現，元利建設正式宣布與國際頂級奢華飯店集團FOUR SEASONS合作，台灣首家四季飯店將於2025年在台北信義區亮相。

元利建設總裁林敏雄在記者會上表示，四季飯店是國際認可的全球頂級飯店，加上元利建設的高品質建築設計，相信必定可以成為台灣第一的頂級飯店，提升台灣國際能見度。台灣首家四季飯店目前初步規劃地上31層樓、提供約260間房間，包含各式特色餐廳，而且頂樓還會有挑高設計，打造成天際空間，可讓民眾欣賞到台北最美的景觀。

適逢西洋情人節，於正在興建的四季酒店預定地旁，打造的《光鑰未來_全聯25》LED 數位迷宮燈飾，今天也展出特別節目回饋民眾。

看好疫情解封後的高端旅遊商機，元利建設正式宣布與國際頂級奢華飯店集團FOUR SEASONS合作，台灣首家四季飯店將於2025年在台北信義區亮相。元利建設總裁暨全聯董事長林敏雄（左），與世紀酒店區域副總裁溥達森（右）兩人交換禮物完成儀式。記者林俊良／攝影
看好疫情解封後的高端旅遊商機，元利建設正式宣布與國際頂級奢華飯店集團FOUR SEASONS合作，台灣首家四季飯店將於2025年在台北信義區亮相。元利建設總裁暨全聯董事長林敏雄（左），與世紀酒店區域副總裁溥達森（右）兩人交換禮物完成儀式。記者林俊良／攝影
看好疫情解封後的高端旅遊商機，元利建設正式宣布與國際頂級奢華飯店集團FOUR SEASONS合作，台灣首家四季飯店將於2025年在台北信義區亮相。元利建設總裁暨全聯董事長林敏雄(右三），與世紀酒店區域副總裁溥達森（右二）一起合影。記者林俊良／攝影
看好疫情解封後的高端旅遊商機，元利建設正式宣布與國際頂級奢華飯店集團FOUR SEASONS合作，台灣首家四季飯店將於2025年在台北信義區亮相。元利建設總裁暨全聯董事長林敏雄(右三），與世紀酒店區域副總裁溥達森（右二）一起合影。記者林俊良／攝影

情人節 全聯

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