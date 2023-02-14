影／「光鑰未來_全聯25」浪漫宣布打造全台首家四季
看好疫情解封後的高端旅遊商機，選在西洋情人節以浪漫的方式呈現，元利建設正式宣布與國際頂級奢華飯店集團FOUR SEASONS合作，台灣首家四季飯店將於2025年在台北信義區亮相。
元利建設總裁林敏雄在記者會上表示，四季飯店是國際認可的全球頂級飯店，加上元利建設的高品質建築設計，相信必定可以成為台灣第一的頂級飯店，提升台灣國際能見度。台灣首家四季飯店目前初步規劃地上31層樓、提供約260間房間，包含各式特色餐廳，而且頂樓還會有挑高設計，打造成天際空間，可讓民眾欣賞到台北最美的景觀。
適逢西洋情人節，於正在興建的四季酒店預定地旁，打造的《光鑰未來_全聯25》LED 數位迷宮燈飾，今天也展出特別節目回饋民眾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言