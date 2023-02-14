影／「光鑰未來_全聯25」浪漫宣布打造全台首家四季

看好疫情解封後的高端旅遊商機，選在西洋情人節以浪漫的方式呈現，元利建設正式宣布與國際頂級奢華飯店集團FOUR SEASONS合作，台灣首家四季飯店將於2025年在台北信義區亮相。

元利建設總裁林敏雄在記者會上表示，四季飯店是國際認可的全球頂級飯店，加上元利建設的高品質建築設計，相信必定可以成為台灣第一的頂級飯店，提升台灣國際能見度。台灣首家四季飯店目前初步規劃地上31層樓、提供約260間房間，包含各式特色餐廳，而且頂樓還會有挑高設計，打造成天際空間，可讓民眾欣賞到台北最美的景觀。