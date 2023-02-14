頂級豪宅設計師操刀 台灣首家四季飯店2025年信義區正式亮相

全聯福利中心響應「2023台灣燈會在台北」，以25周年鉅獻為題，特別選在四季飯店基地旁打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品，全區使用超過2700片LED呈現固定迷宮形式的光影藝術作品，200支往天空投射的雷射光柱，並以四季飯店為概念打造變化萬千的光影沉浸秀《四季迴響4season Life》，讓民眾們提早感受未來四季飯店落成後的美好想像。同時，為迎接西洋情人節到來，並告知民眾台灣首家四季飯店即將與大家見面，特別在2月14日當天晚上8點後的展演場次搭配《First Love》旋律播放繽紛花朵的情人節彩蛋秀，民眾入場參觀拍攝畫面打卡「#光鑰未來」並設定公開分享，就有機會抽到限定驚喜好禮。

看好疫情解封後的高端旅遊商機，元利建設正式宣布將與國際頂級奢華飯店集團「FOUR SEASONS」合作，預計於2025年在台北信義區亮相台灣首家四季飯店（Four Seasons Hotel），並邀請普立茲獎得主Richard Rogers與全球知名室內設計事務所Yabu Pushelberg，以「國際性、現代化、地標性」3個目標操刀設計，打造「城市中的天際烏托邦」頂級地標型飯店。而四季飯店團隊也首次來台公開亮相表示，憑藉優越的地點以及世界級合作夥伴，絕對有信心打造一個讓台灣居民和國際旅客都喜歡的頂級享受。

元利建設總裁林敏雄表示，「四季飯店是國際認可的全球頂級飯店，加上元利建設的高品質建築設計，相信必定可以成為台灣第一的頂級飯店，提升台灣國際能見度。台灣首家四季飯店目前初步規劃地上31層樓、提供約260間房間，包含各式特色餐廳，而且頂樓還會有挑高設計打造成天際空間，可讓民眾欣賞到台北最美的景觀。」林敏雄分享自己曾住過全球各地10多間四季飯店，很喜歡京都、東京的設計，在看過台灣四季飯店的設計之後，認為未來也不會輸給其他國家的四季飯店。