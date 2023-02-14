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百貨春季折扣啟動 宏匯廣場「全館2000送200」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
宏匯廣場即日起至3月1日推出浪漫折扣季。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場即日起至3月1日推出浪漫折扣季。圖／宏匯廣場提供

隨著春季新品上市，百貨商場陸續展開春季優惠檔期。宏匯廣場即日起至3月1日推出全館(部份專櫃除外)當日累計滿2,000元送200元，另有信用卡刷卡、電子支付優惠。Global Mall則是針對春日出遊需求，主打運動服飾配件、旅行露營野餐商品、清爽系美食優惠，每月9號還有「9號環球會員日」享線上購物9折、線下點數3倍送。

宏匯廣場即日起至3月1日全館(部份專櫃除外)當日累計滿2,000元贈200元。另外，3月6日前當日於指定按摩器材單筆滿20,000元送限量家電樓層抵用券1,000元2張。其他回饋還有持玉山銀行宏匯廣場聯名卡當日累計滿6,000元送100元、滿20,000元送400元，4大銀行分期加碼回饋再贈100元。 即日起至2月24日持3大銀行信用卡至館內指定餐廳單筆滿2,000元送「食幸福」100元全館十足抵用。2月28日前持悠遊付結帳，筆筆最高享12%回饋，每人最高送200元。

此外，即日起至2月24日當日單筆於主題餐廳滿1,314元或7F美食街滿520元，有機會獲得美麗新宏匯影城皇家廳雙人套票、主題餐廳雙人套餐、人氣甜點兌換券等，最大獎為新北新莊凱悅嘉軒酒店「嘉軒套房」。

搶攻228連假商機，宏匯廣場將發送500元連假限定假期購物金，超級匯會員2月15日至2月28日開啟宏匯廣場App，新舊用戶皆可獲得全館服飾和餐飲抵用券，228連假還會推出一連四天「異國美食嘉年華」。

Global Mall今年持續深耕會員，每月9號「9號環球會員日」當天會員可享三大專屬好康，包括線上購物領券享9折、線下館內消費點數3倍送、指定商品會員獨享優惠價3折起，讓會員線上線下都可優惠可拿，推出後也帶動9號當日會員業績成長近3成。

宏匯廣場布娜飛比利時啤酒餐廳雙人甜蜜蜜套餐原價1,488元，特價1,288元。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場布娜飛比利時啤酒餐廳雙人甜蜜蜜套餐原價1,488元，特價1,288元。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場獨家一風堂四人歡聚餐原價2,060元，特價1,599元。圖／宏匯廣場提供
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布拉格的調色盤生巧克力12入買一送一，原價520元，特價260元。圖／宏匯廣場提供
布拉格的調色盤生巧克力12入買一送一，原價520元，特價260元。圖／宏匯廣場提供
草莓季品好乳酪推出2月限定雙倍巧莓泡芙。圖／宏匯廣場提供
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即日起至2月24日當日單筆於主題餐廳滿1,314元或7F美食街滿520元，有機會獲得最大獎新北新莊凱悅嘉軒酒店「嘉軒套房」。圖／宏匯廣場提供
即日起至2月24日當日單筆於主題餐廳滿1,314元或7F美食街滿520元，有機會獲得最大獎新北新莊凱悅嘉軒酒店「嘉軒套房」。圖／宏匯廣場提供
Global Mall「春日好時光」推出會員三大回饋，餐飲消費滿額點數3倍贈、扣點換美食金與萬元飯店住宿券。圖／Global Mall提供
Global Mall「春日好時光」推出會員三大回饋，餐飲消費滿額點數3倍贈、扣點換美食金與萬元飯店住宿券。圖／Global Mall提供

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