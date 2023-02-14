百貨春季折扣啟動 宏匯廣場「全館2000送200」

隨著春季新品上市，百貨商場陸續展開春季優惠檔期。宏匯廣場即日起至3月1日推出全館(部份專櫃除外)當日累計滿2,000元送200元，另有信用卡刷卡、電子支付優惠。Global Mall則是針對春日出遊需求，主打運動服飾配件、旅行露營野餐商品、清爽系美食優惠，每月9號還有「9號環球會員日」享線上購物9折、線下點數3倍送。

宏匯廣場即日起至3月1日全館(部份專櫃除外)當日累計滿2,000元贈200元。另外，3月6日前當日於指定按摩器材單筆滿20,000元送限量家電樓層抵用券1,000元2張。其他回饋還有持玉山銀行宏匯廣場聯名卡當日累計滿6,000元送100元、滿20,000元送400元，4大銀行分期加碼回饋再贈100元。 即日起至2月24日持3大銀行信用卡至館內指定餐廳單筆滿2,000元送「食幸福」100元全館十足抵用。2月28日前持悠遊付結帳，筆筆最高享12%回饋，每人最高送200元。

此外，即日起至2月24日當日單筆於主題餐廳滿1,314元或7F美食街滿520元，有機會獲得美麗新宏匯影城皇家廳雙人套票、主題餐廳雙人套餐、人氣甜點兌換券等，最大獎為新北新莊凱悅嘉軒酒店「嘉軒套房」。

搶攻228連假商機，宏匯廣場將發送500元連假限定假期購物金，超級匯會員2月15日至2月28日開啟宏匯廣場App，新舊用戶皆可獲得全館服飾和餐飲抵用券，228連假還會推出一連四天「異國美食嘉年華」。