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許光漢、林柏宏共度情人節 與陳庭妮站台FENDI台中開幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使許光漢、女星陳庭妮、男星林柏宏出席新光三越台中全新男裝精品店開幕。記者吳致碩／攝影
品牌大使許光漢、女星陳庭妮、男星林柏宏出席新光三越台中全新男裝精品店開幕。記者吳致碩／攝影

中台灣時尚型男朝聖新點！新光三越台中中港店是中台灣火力最強的精品戰區，義大利品牌FENDI於二樓開設全台第二家男裝精品店，佔地111平方公尺的空間以Fendi One概念打造，因主演「關於我和鬼變成家人的那件事」而成為當紅「螢幕情侶」品牌大使許光漢林柏宏、攜手好友女星陳庭妮一起今（2月14）日站台，用工作的方式共度情人節

陳庭妮出席新光三越台中全新男裝精品店開幕，對身上的短板西裝外套讚不絕口。記者吳致碩／攝影
陳庭妮出席新光三越台中全新男裝精品店開幕，對身上的短板西裝外套讚不絕口。記者吳致碩／攝影

許光漢今天穿著一身牛仔裝束，外套和T恤都裝飾抽鬚，他表示自己近期私下也想嘗試一些有別以往的風格，因此這種「嬉皮、波希米亞」風格穿起來很自在，而男女皆宜的廓形牛仔外套和FENDI Peekaboo ISeeU Mini包，搭配度高，是他最推薦的單品。林柏宏則對飾品情有獨鍾，他表示特殊的岩石效果很有原始風格，像大自然度假紀念品，本季服飾配件還有很多藍色，讓人想起海洋與天空，也很合他的喜好。

FENDI品牌大使許光漢出席新光三越台中全新男裝精品店開幕，最想將牛仔外套穿回家。記者吳致碩／攝影
FENDI品牌大使許光漢出席新光三越台中全新男裝精品店開幕，最想將牛仔外套穿回家。記者吳致碩／攝影
林柏宏出席新光三越台中全新男裝精品店開幕。記者吳致碩／攝影
林柏宏出席新光三越台中全新男裝精品店開幕。記者吳致碩／攝影

本來就喜歡嘗試各式不同風格服裝的陳庭妮，今天特別選平常很少嘗試的未來科技風，尤其對身上的短版西裝上衣讚不絕口：「很少見的顏色，像獨角獸，會在不同的光線下折射出不同的顏色，漆面有點反光營造科技感，但穿起來絲質的質地則是很女性柔美的感受，立體剪裁視覺上非常科技，我覺得很厲害。」被問到情人節逛男裝店有沒有順便為胡宇威物色禮物，她笑說倒是為自己物色好了！原來個性中性的她平常就常買男裝配件，這次看重大容量的水桶包用來裝運動用品，旅遊風造型輕鬆、裡面可分層，還可男女共用！

陳庭妮出席新光三越台中全新男裝精品店開幕，對身上的短板西裝外套讚不絕口。記者吳致碩／攝影
陳庭妮出席新光三越台中全新男裝精品店開幕，對身上的短板西裝外套讚不絕口。記者吳致碩／攝影

全新男裝精品店讓人完全沈浸在經典FENDI符碼的世界。正面外牆的大面玻璃窗上的亮面及霧面銀色金屬光澤條紋，讓人想起經典的Pequin條紋圖案。以綠色和駝色組成主要視覺的開放式空間，一整排管狀結構懸掛式軟木及漆面材質陳列架，和不鏽鋼和LED燈光，則是以空間元素詮釋Fendi Astuccio斜紋圖案。手工製作的銀色石膏牆裝飾的FF logo圖案出自傳奇設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），配上斜紋圖案天花板和Arabescato Vagli大理石地板，都是品牌最具代表的特色。

FENDI 台中新光三越男裝店販售有春夏23男裝系列最新服裝、包款、鞋款與配飾。圖／FENDI提供
FENDI 台中新光三越男裝店販售有春夏23男裝系列最新服裝、包款、鞋款與配飾。圖／FENDI提供
FENDI於新光三越台中中港店百貨二樓打造全新男裝精品店。圖／FENDI提供
FENDI於新光三越台中中港店百貨二樓打造全新男裝精品店。圖／FENDI提供
FENDI 台中新光三越男裝店佔地111平方公尺，採用Fendi One設計概念。圖／FENDI提供
FENDI 台中新光三越男裝店佔地111平方公尺，採用Fendi One設計概念。圖／FENDI提供
FENDI於新光三越台中中港店百貨二樓打造全新男裝精品店。圖／FENDI提供
FENDI於新光三越台中中港店百貨二樓打造全新男裝精品店。圖／FENDI提供

最新到貨的2023春夏男裝、包款、鞋款與配飾以上下顛倒的FF logo為基礎，透過服裝元素詮釋這個翻轉的概念，並增添了夏季度假氛圍和輕鬆自由的玩心，因為旅遊正是最讓一件衣服出現在最多場合的時候，因此搭配性、多功能都是本季的特色。FENDI男裝創意總監 Silvia Venturini Fendi以高彩度的鮮豔配色和流蘇垂穗等波希米亞元素為整體注入度假氣息，牛仔布以虛實交錯的方式出現在服裝和包款上，飾品和配件滿滿度假紀念品的感覺。

FENDI Peekaboo Cut咖啡色中型款，14萬9,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Cut咖啡色中型款，14萬9,000元。圖／FENDI提供
FENDI First Sight黑色款，81,000元。圖／FENDI提供
FENDI First Sight黑色款，81,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU中型款，17萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU中型款，17萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI水晶造型耳環，9,800元。圖／FENDI提供
FENDI水晶造型耳環，9,800元。圖／FENDI提供
FENDI 抽鬚擴型牛仔外套，59,000元。圖／FENDI提供
FENDI 抽鬚擴型牛仔外套，59,000元。圖／FENDI提供
FENDI FF LOGO Soft Baguette Trunk，63,000元。圖／FENDI提供
FENDI FF LOGO Soft Baguette Trunk，63,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU迷你款，15萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU迷你款，15萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI FF LOGO岩石效果項鍊，17,800元。圖／FENDI提供
FENDI FF LOGO岩石效果項鍊，17,800元。圖／FENDI提供
FENDI毛料動物紋Peekaboo ISeeU迷你款，17萬元。圖／FENDI提供
FENDI毛料動物紋Peekaboo ISeeU迷你款，17萬元。圖／FENDI提供
FENDI 透視設計休閒鞋，29,500元。圖／FENDI提供
FENDI 透視設計休閒鞋，29,500元。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使許光漢出席新光三越台中全新男裝精品店開幕，最想將牛仔外套穿回家。記者吳致碩／攝影
FENDI品牌大使許光漢出席新光三越台中全新男裝精品店開幕，最想將牛仔外套穿回家。記者吳致碩／攝影

FENDI 品牌 情人節 陳庭妮 許光漢 林柏宏

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