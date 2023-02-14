許光漢、林柏宏共度情人節 與陳庭妮站台FENDI台中開幕

中台灣時尚型男朝聖新點！新光三越台中中港店是中台灣火力最強的精品戰區，義大利品牌FENDI於二樓開設全台第二家男裝精品店，佔地111平方公尺的空間以Fendi One概念打造，因主演「關於我和鬼變成家人的那件事」而成為當紅「螢幕情侶」品牌大使許光漢、林柏宏、攜手好友女星陳庭妮一起今（2月14）日站台，用工作的方式共度情人節。

陳庭妮出席新光三越台中全新男裝精品店開幕，對身上的短板西裝外套讚不絕口。記者吳致碩／攝影

許光漢今天穿著一身牛仔裝束，外套和T恤都裝飾抽鬚，他表示自己近期私下也想嘗試一些有別以往的風格，因此這種「嬉皮、波希米亞」風格穿起來很自在，而男女皆宜的廓形牛仔外套和FENDI Peekaboo ISeeU Mini包，搭配度高，是他最推薦的單品。林柏宏則對飾品情有獨鍾，他表示特殊的岩石效果很有原始風格，像大自然度假紀念品，本季服飾配件還有很多藍色，讓人想起海洋與天空，也很合他的喜好。

FENDI品牌大使許光漢出席新光三越台中全新男裝精品店開幕，最想將牛仔外套穿回家。記者吳致碩／攝影 林柏宏出席新光三越台中全新男裝精品店開幕。記者吳致碩／攝影

本來就喜歡嘗試各式不同風格服裝的陳庭妮，今天特別選平常很少嘗試的未來科技風，尤其對身上的短版西裝上衣讚不絕口：「很少見的顏色，像獨角獸，會在不同的光線下折射出不同的顏色，漆面有點反光營造科技感，但穿起來絲質的質地則是很女性柔美的感受，立體剪裁視覺上非常科技，我覺得很厲害。」被問到情人節逛男裝店有沒有順便為胡宇威物色禮物，她笑說倒是為自己物色好了！原來個性中性的她平常就常買男裝配件，這次看重大容量的水桶包用來裝運動用品，旅遊風造型輕鬆、裡面可分層，還可男女共用！

陳庭妮出席新光三越台中全新男裝精品店開幕，對身上的短板西裝外套讚不絕口。記者吳致碩／攝影

全新男裝精品店讓人完全沈浸在經典FENDI符碼的世界。正面外牆的大面玻璃窗上的亮面及霧面銀色金屬光澤條紋，讓人想起經典的Pequin條紋圖案。以綠色和駝色組成主要視覺的開放式空間，一整排管狀結構懸掛式軟木及漆面材質陳列架，和不鏽鋼和LED燈光，則是以空間元素詮釋Fendi Astuccio斜紋圖案。手工製作的銀色石膏牆裝飾的FF logo圖案出自傳奇設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），配上斜紋圖案天花板和Arabescato Vagli大理石地板，都是品牌最具代表的特色。

FENDI 台中新光三越男裝店販售有春夏23男裝系列最新服裝、包款、鞋款與配飾。圖／FENDI提供 FENDI於新光三越台中中港店百貨二樓打造全新男裝精品店。圖／FENDI提供 FENDI 台中新光三越男裝店佔地111平方公尺，採用Fendi One設計概念。圖／FENDI提供 FENDI於新光三越台中中港店百貨二樓打造全新男裝精品店。圖／FENDI提供