炎亞綸在家練唱都靠它 線上合唱、揪團K歌還能AI評分

默默在台灣耕耘手機華語K歌市場近8年時間的歡歌App，在情人節宣布炎亞綸成為首位品牌代言人，同步從即日起至2月20日開放「歡歌超星團」歌唱比賽報名，邀請愛唱歌的民眾線上報名，並增加了「對唱合作」的比賽形式，獲勝的選手還有機會推薦簽約知名唱片公司。

以一套桃紅色西裝出席活動的炎亞綸分享，行程有空檔時就會用歡歌App練唱，讓唱歌技巧再上一層樓，而歡歌的AI評分功能、合唱功能都很有互動性，還有隨時可供揪團唱歌的K歌房，甚至還有曠野山林、演唱會舞台等數十種情境音效可搭配MV模板切換不同情境的歌曲做變化，在家唱也很有氣氛。現場炎亞綸也分享了自己對於唱歌的秘訣，像不同曲風就有截然不同的呼吸切換點，歡歌App中有唱歌音準顯示還可以調整唱歌段落，就可以透過這個功能把自己的各個唱歌呼吸點練好、加強真假音的轉換，把音準和歌聲練到無懈可擊。炎亞綸也透露，平常也會加入K歌房或是其他用戶的直播間裡看看大家在唱什麼，如果在歡歌遇到他上線，「不要懷疑，就是我沒錯」。

歡歌App總經理Hailee表示，歡歌不只是唱歌工具，更是具有互動性的社交娛樂平台，用戶運用社團、翻唱作品發布等功能，可以更快找到頻率最對的音樂好友，還有多種K房玩法，讓用戶趣味交友不怕尷尬。