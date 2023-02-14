「人鬼CP」許光漢、林柏宏共度情人節 破億之吻有望？

日本最具代表性的少女漫畫「美少女戰士」2.5次元音樂劇即將來台，這也是首部日本2.5次元音樂劇在台開演。不同於電影或戲劇，2.5次元音樂劇著重在漫畫還原，所有的角色設定、故事情節、舞台設計、聲光效果都大量與原作相符，獲得廣大粉絲支持。

2023-02-14 15:38