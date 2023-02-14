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「人鬼CP」許光漢、林柏宏共度情人節 破億之吻有望？

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI品牌大使許光漢、林柏宏出席新光三越台中全新男裝精品店開幕。記者吳致碩／攝影
FENDI品牌大使許光漢、林柏宏出席新光三越台中全新男裝精品店開幕。記者吳致碩／攝影

精品FENDI於新光三越台中中港店二樓開設全新男裝精品店，佔地111平方公尺的空間以Fendi One概念打造，當紅的「人鬼CP」品牌大使許光漢林柏宏、攜手好友女星陳庭妮一起金（2月14）日站台。兩人主演的「關於我和鬼變成家人的那件事」上映三天的電影票房近5千萬，許光漢、林柏宏除了感謝支持，被問到到若破億是否會會有粉絲期待的男男之吻？許光漢笑說要看林柏宏，林柏宏則四兩撥千斤表示「破億再來想吧」。

林柏宏笑說今天兩人互道「情人節快樂」之後「就不知道該講什麼，就互相祝福電影大賣！」今天跟「螢幕情人」共度情人節，許光漢笑說大家還在後台亂開玩笑，「感覺很自在！」而被問到票房若破億預計如何慶功？他說要看林柏宏「這種大事就是要跟家人討論一下！」，還忙問，「他剛說什麼？」至於他自己有沒有設限，他笑說還是要看林柏宏，如果兩人一起慶功要看契合度。是否是眾多粉絲期待的男男之吻？「票房破10億我ok！」

FENDI品牌大使許光漢出席新光三越台中全新男裝精品店開幕。記者吳致碩／攝影
FENDI品牌大使許光漢出席新光三越台中全新男裝精品店開幕。記者吳致碩／攝影
FENDI品牌大使許光漢出席新光三越台中全新男裝精品店開幕。記者吳致碩／攝影
FENDI品牌大使許光漢出席新光三越台中全新男裝精品店開幕。記者吳致碩／攝影
林柏宏出席新光三越台中全新男裝精品店開幕。記者吳致碩／攝影
林柏宏出席新光三越台中全新男裝精品店開幕。記者吳致碩／攝影
林柏宏出席新光三越台中全新男裝精品店開幕。記者吳致碩／攝影
林柏宏出席新光三越台中全新男裝精品店開幕。記者吳致碩／攝影

情人節 電影 許光漢 林柏宏 票房

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