全球限量1,200瓶 法國大香檳區頂級干邑萌馥郁抵台

僅採用法國干邑區裡最上等的大香檳區葡萄來精釀製作的頂級干邑萌馥郁（Monfleurie），由宏盛酩品導入台灣，第一代限量款全球發行1,200瓶，每瓶皆有獨立編號，建議售價80,000元。歡慶萌馥郁首次在台上市，首批藏家每購買一瓶，即贈送來自原廠訂製品牌專屬德國水晶品酩對杯一組。

2020年底問世的萌馥郁，是為這個新世代品味鑑賞家所創作的精品干邑，品牌發想創作者為Ms. Olga Otrokhova，她是位旅居巴黎、並在歐美享譽數十載的名模，在她退休轉居紐約後，與在法國干邑400年以上的老酒莊布諾德家族（Maison Boinaud）攜手合作，打造出新世代絕美干邑。

萌馥郁主要使用來自1960年收成的葡萄製作成生命之水，其中70%以上的酒體為60年老酒，再調和了至少42年以上較年輕的酒，放入橡木桶沉靜後，於2020年底裝瓶上市。台灣是繼美國、法國、新加坡後，全世界第四個引進萌馥郁大香檳干邑的市場。

絕美的瓶身是來自法國最頂級、早年皇室御用的水晶品牌聖路易（Saint Louis）手工打造；瓶蓋則是由同樣為愛馬仕製作餐具的老師傅，以24K雕花鍍金精心製作，如水晶般閃耀、且每一款萌馥郁都以特定花卉為主題，靈動花卉圖案刻於瓶蓋和瓶頸之上，這次首發款以蘭花為主題，象徵優美、永恆與堅貞美好的愛情。

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