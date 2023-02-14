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SOGO情人節甜送巧克力 民眾：好暖！單身狗需要愛
情人節不只專屬情人限定，遠東SOGO台北店選在情人節這天，不分情侶檔或單身都帶給入店客人甜蜜驚喜，忠孝館、復興館、敦化館開店迎賓送消費者巧克力，而今天只要造訪VIP Lounge的VIP們皆可獲得巧克力。今天SOGO一開店確實就有年輕情侶牽著手逛百貨，拿到巧客力民眾表示，「覺得百貨很貼心、賺到了，祝大家情人節快樂。」單身者則說「好暖！單身狗需要愛。」但也有人笑說「真的不要提醒我今天情人節，哪邊痛哪邊戳喔！」
SOGO販促部經理曹春輝指出，解封商機加上天氣冷都對百貨有加分，今年1、2月來看，美妝、運動休閒、服飾都有亮眼表現，忠孝館化妝品受惠於先前的改裝效益，以及繼戶外口罩解除後，2月20日又即將迎來室內口罩解綁，帶動忠孝館化妝品有優於市場的2位數成長幅度。另外，今年情人節慶祝期間與過年脫鉤有時間差，讓不少餐廳用餐、蛋糕甜點銷售等都有發市。
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