忌牛肉也能吃！頂級牛排THE WANG推出伊比利丁骨豬主菜

不吃牛肉的饕客有福了！王品集團頂級牛排「THE WANG」，今春以品牌經典、人氣最高的主餐「丁骨牛排」為靈感，延伸出全新「伊比利丁骨豬」套餐，提供饕客們另一種中西交融的全新味覺感受。全新「伊比利丁骨豬」套餐，包含麵包、開胃小品、沙拉、湯品、主餐、甜點、飲品，每人每套售價2,380元，服務費10%另計。

全新主菜「伊比利丁骨豬」採用血統純正的西班牙伊比利豬，主廚取丁骨豬部位，刷上馬薩拉烤醬，先煎後烤，香氣撲鼻。口感軟中帶Q，搭配酒香炙烤青蘋果、綿密細緻的起司馬鈴薯泥，與三款醬汁享用，令人回味無窮。

三款醬汁分別是金棗醬、蝦夷蔥醬與紅醋栗紅酒醬。金棗醬令人遙想到傳統的客家風味，蝦夷蔥醬有著淡淡辛香，紅醋栗紅酒醬酸香優雅帶點法式風情，呈現出迥然不同的三種迷人風味。

位於台中市西屯區的「THE WANG」，自2019年底開幕起，便以「管家式服務」深植人心，更於2020年、2021年連續兩年獲米其林餐盤推薦殊榮，在供應精緻餐點的同時，也提供專業侍餐侍酒服務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「THE WANG」自2019年底開幕起，便以「管家式服務」深植人心。圖／王品集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。