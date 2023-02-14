炸物、丼飯自由配！金子半之助「天丼Any配」 每碗129起

隨著物價通膨影響，在外用餐的價格也越來越高。來自日本、登台8年的「金子半之助」特別首創「天丼Any配」服務，民眾可以依照個人喜好與預算搭配配料，最低「每碗129元起」。同時金子半之助還推出線上app點餐服務，讓民眾點餐更快速。

「金子半之助」所推出的「天丼Any配」，自2月15日起啟用，區分成「點主食、單點配菜、升套餐」3個步驟。民眾可先選擇基本的5種主食，包括有「水蓮野菜天丼、黃金咖哩丼、麻婆豆腐丼、牛五花燒肉丼、稻庭風烏龍麵」等選擇，每份129～179元不等。

民眾可以再依個人喜好，選擇日式前菜、野菜、海鮮、肉類等不同類型的配菜，共有干貝魷魚海鮮炸、手工雞肉丸、香香雞腿丁、咔滋腰內豬排、地瓜、舞菇天婦羅等超過20種人氣單品，各為25～90元不等。最後還可加價80元，升級成個人套餐，享受額外的配餐與特調氣泡飲。

自2月15日起，金子半之助也同步推出「線上APP點餐」服務，掃描QR Code即可快速點餐，更添用餐效率。「天丼Any配」及「線上點餐服務」限於台中港三井店、台南三井店、高雄巨蛋店供應。