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aespa最新代言照曝光 黑白極簡演繹蕭邦奢華蕾絲珠寶
在國際間因演唱實力備受矚目的韓國大勢女團aespa，在2022年底成為瑞士精品蕭邦（CHOPARD）的全球品牌形象大使，繼首波代言形象照中以青春活力演繹蕭邦最活潑的入門系列My Happy Hearts系列，今年春天，蕭邦釋出全新形象，四位成員Karina（劉知珉）、Winter（金旼炡）、Giselle（内永枝利）、Ningning（寧藝卓）與如花朵綻放的蕭邦Precious Lace系列演繹生機盎然且溫暖的春季。
延續高級珠寶與高級訂製服的緊密關係，Precious Lace系列以精緻的鑽石與貴重金屬，勾勒輕盈薄透的蕾絲，展現優雅浪漫的視覺效果。而aespa自由、華麗、輕盈如絲綢的力量，在此系列照中完美結合Precious Lace系列的優美女性魅力和新世代自我獨一無二的理念，流露出春暖花開的春天季節氛圍。
蕭邦Preciuos Lace系列符合倫理道德玫瑰金、白金重現如織品觸感蕾絲效果，並點綴上梨形和明亮式切割的璀璨鑽石，渦紋設計在蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾 (Caroline Scheufele) 的領導下，演變出「Mini-Froufrou」花卉與「Vague」海浪兩種圖案，造型上輕巧且層次豐富，結構複雜的鏤空技藝巧妙運用光線與空間，讓鑽石能隨流光閃耀、並賦予貴金屬蕾絲圖騰輕盈飄搖的視覺感，是蕭邦工藝大師們的精細技術的呈現。
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