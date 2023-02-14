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aespa最新代言照曝光 黑白極簡演繹蕭邦奢華蕾絲珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
aespa成員演繹蕭邦Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員演繹蕭邦Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供

在國際間因演唱實力備受矚目的韓國大勢女團aespa，在2022年底成為瑞士精品蕭邦（CHOPARD）的全球品牌形象大使，繼首波代言形象照中以青春活力演繹蕭邦最活潑的入門系列My Happy Hearts系列，今年春天，蕭邦釋出全新形象，四位成員Karina（劉知珉）、Winter（金旼炡）、Giselle（内永枝利）、Ningning（寧藝卓）與如花朵綻放的蕭邦Precious Lace系列演繹生機盎然且溫暖的春季。

延續高級珠寶與高級訂製服的緊密關係，Precious Lace系列以精緻的鑽石與貴重金屬，勾勒輕盈薄透的蕾絲，展現優雅浪漫的視覺效果。而aespa自由、華麗、輕盈如絲綢的力量，在此系列照中完美結合Precious Lace系列的優美女性魅力和新世代自我獨一無二的理念，流露出春暖花開的春天季節氛圍。

蕭邦Preciuos Lace系列符合倫理道德玫瑰金、白金重現如織品觸感蕾絲效果，並點綴上梨形和明亮式切割的璀璨鑽石，渦紋設計在蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾 (Caroline Scheufele) 的領導下，演變出「Mini-Froufrou」花卉與「Vague」海浪兩種圖案，造型上輕巧且層次豐富，結構複雜的鏤空技藝巧妙運用光線與空間，讓鑽石能隨流光閃耀、並賦予貴金屬蕾絲圖騰輕盈飄搖的視覺感，是蕭邦工藝大師們的精細技術的呈現。

aespa成員Ningning配戴蕭邦Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員Ningning配戴蕭邦Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員Winter和Giselle配戴蕭邦Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員Winter和Giselle配戴蕭邦Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini-Froufrou手環，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌鑽石。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini-Froufrou手環，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌鑽石。圖／蕭邦提供
aespa成員Karina配戴蕭邦Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員Karina配戴蕭邦Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Vague海浪戒指，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌鑽石。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Vague海浪戒指，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌鑽石。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini-Froufrou戒指，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.04克拉鑽石，32萬2,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini-Froufrou戒指，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.04克拉鑽石，32萬2,000元。圖／蕭邦提供
aespa成員Winter配戴蕭邦Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員Winter配戴蕭邦Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini-Froufrou項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.04克拉鑽石，約33萬6,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini-Froufrou項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.04克拉鑽石，約33萬6,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini-Froufrou耳環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌鑲鑽石。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini-Froufrou耳環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌鑲鑽石。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini-Froufrou項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.04克拉鑽石，33萬6,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Mini-Froufrou項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.04克拉鑽石，33萬6,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Vague海浪項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.24克拉鑽石，51萬5,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Vague海浪項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.24克拉鑽石，51萬5,000元。圖／蕭邦提供
aespa成員Ningning和Karina配戴蕭邦Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員Ningning和Karina配戴蕭邦Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Vague海浪戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.32克拉鑽石， 約58萬2,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列Vague海浪戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌梨形切割和明亮式切割1.32克拉鑽石， 約58萬2,000元。圖／蕭邦提供
aespa成員Winter配戴蕭邦Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員Winter配戴蕭邦Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員Giselle配戴蕭邦Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供
aespa成員Giselle配戴蕭邦Precious Lace系列珠寶。圖／蕭邦提供

鑽石

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