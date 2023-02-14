aespa最新代言照曝光 黑白極簡演繹蕭邦奢華蕾絲珠寶

在國際間因演唱實力備受矚目的韓國大勢女團aespa，在2022年底成為瑞士精品蕭邦（CHOPARD）的全球品牌形象大使，繼首波代言形象照中以青春活力演繹蕭邦最活潑的入門系列My Happy Hearts系列，今年春天，蕭邦釋出全新形象，四位成員Karina（劉知珉）、Winter（金旼炡）、Giselle（内永枝利）、Ningning（寧藝卓）與如花朵綻放的蕭邦Precious Lace系列演繹生機盎然且溫暖的春季。

延續高級珠寶與高級訂製服的緊密關係，Precious Lace系列以精緻的鑽石與貴重金屬，勾勒輕盈薄透的蕾絲，展現優雅浪漫的視覺效果。而aespa自由、華麗、輕盈如絲綢的力量，在此系列照中完美結合Precious Lace系列的優美女性魅力和新世代自我獨一無二的理念，流露出春暖花開的春天季節氛圍。