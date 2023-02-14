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情人節或旅行過夜想要美美的？必備5小物讓人一看愛上

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
在外面過夜，當然隨時都要美美的。圖／摘自pexels
在外面過夜，當然隨時都要美美的。圖／摘自pexels

今天是情人節，準備要跟另一半過夜？還是正準備要外出旅遊，但在外過夜或旅遊，身邊一定要準備一些旅行小物，讓自己隨時保持在最佳狀況，P+推薦5款過夜小物件，可以隨時都輕鬆又漂亮。

出門不怕卸妝荒

出門美麗不可或缺的一項清潔用品，Makeup Eraser原創魔法卸妝巾隨行款-原創粉擁有不同毛長的雙面設計，短毛面可用來卸除彩妝，長毛面可用來清潔毛孔內的髒污、角質，捨去瓶瓶罐罐麻煩，才能達到輕鬆旅行第一步。

在外豔遇必備好口氣

想要一個旅行散心又能有浪漫的豔遇，就要先擁有好口氣。NIX 天然漱口水隨身瓶方便攜帶且嚴選天然成分薄荷、維他命Ｅ、蘆薈、海鹽、葡萄柚籽提取物、小蘇打等，有助於口氣維持長時間的清新，在遇到豔遇時不慌不忙的隨時上戰場。

旅行依舊細節到位

出門在外旅行，最怕的就是臉上出現小瑕疵。旅行在外通常會待個三到五天，一不小心就會眉毛看起來雜亂、汗毛、腋毛、私處毛就萌芽，有了Tweezerman 精緻迷你鑷子組，就是緊急救援小組，旅行期間沒「毛」病。

美唇不脫皮攻略

在外旅行，最害怕的就是天氣寒冷、乾燥，又不能時常補充身體水分時，嘴唇就會出現脫皮的狀況。Leocrema 玻尿酸保濕潤唇膏內含玻尿酸、維他命A、維他命E的護唇膏，在拍照時刻，就能隨即補上，讓雙唇可以維持一定的保濕，無色無味。

旅行的雙手依舊細緻

由於旅行在外，雙手觸摸、提行李各種手的活動，加上天氣冷又乾燥，指緣就會出現脫皮、硬角質的問題。ONDONTOWN 益生菌指緣修護精華筆富含大米發酵物、維他命E、礦物質、乳木果油等，讓雙手在不同環境、不同的情況下時刻保持滋潤及修護，讓細緻隨著旅行隨身。

Leocrema 玻尿酸保濕潤唇膏。圖／P+提供
Leocrema 玻尿酸保濕潤唇膏。圖／P+提供
Tweezerman 精緻迷你鑷子組。圖／P+提供
Tweezerman 精緻迷你鑷子組。圖／P+提供
NIX 天然漱口水隨身瓶。圖／P+提供
NIX 天然漱口水隨身瓶。圖／P+提供
Makeup Eraser原創魔法卸妝巾隨行款-原創粉。圖／P+提供
Makeup Eraser原創魔法卸妝巾隨行款-原創粉。圖／P+提供
ONDONTOWN 益生菌指緣修護精華筆。圖／P+提供
ONDONTOWN 益生菌指緣修護精華筆。圖／P+提供

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