補班日又來了！萊爾富推特濃咖啡加1元多1杯 加碼蔘雞湯5分鐘快速補元氣
這個2月超難熬，2月18日週末又要補班，讓許多民眾想到就疲勞。補班日體貼幫上班族補精神，萊爾富宣布於2月17日至2月19日一連3天推出咖啡優惠小確幸，祭出Hi Café特濃咖啡加1元多1杯活動，包含Hi Café系列的大杯冰/熱特濃美式咖啡與大杯冰/熱特濃拿鐵咖啡，最高下殺5.1折，為補班民眾加油打氣。
除了提神咖啡，萊爾富也推出超商獨家起家雞x洽富氣冷雞聯名的「蔘蔘做的雞湯」居家調理包，由人蔘、紅棗、枸杞、糯米等多樣藥材熬製而成的鮮嫩雞湯，雞腿肉質軟嫩Q彈、鮮味十足，浸滿雞湯的糯米粒口感綿密，即日起至2月28日只要透過LINE社群電商平台「Hi-Life萊+1」下單，享專屬優惠價199元，等於現打8.3折優惠，直接省下40元，以多樣藥材熬製而成的鮮嫩雞湯，只要5分鐘簡易加熱，就能快速輕鬆上桌，為補班日提神打氣。
萊爾富表示，此次特別選擇以韓式炸雞出名的「起家雞」與「洽富實業」氣冷雞聯名合作推出的韓國正宗蔘雞湯，對於因疫情還不方便出國的民眾來說，是一項健康美味值得嚐鮮的異國提神料理，加熱5分鐘就能食用，尤其適合在補班日為上班族快速補充元氣。
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