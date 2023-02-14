找不到原因…高鐵集電弓19天3出包 急找日本原廠幫忙

台灣高鐵八○三車次上周六上午於苗栗路段發生集電弓自動下降，導致三班次列車受影響，這也是高鐵苗栗路段十九天內發生了第三起集電弓異常降弓事件，引發外界關注，交通部長王國材更下令要求檢討改善，找出原因，要求鐵道局事故事件調查小組提出檢討報告。

對此，鐵道局長伍勝園表示，已請高鐵檢視，不過目前看不出機械上有什麼問題，相關資料也看不出故障原因，高鐵目前已換掉整組集電弓，另也求助日本原廠川崎。

據了解9日下午高鐵在苗栗路段發生一起列車集電弓下降事件，時隔兩天，上周六上午同路段又發生集電弓自動下降，事後了解，兩起事件都是發生在同一列車上。

伍勝園表示，9日事件發生後，高鐵有派員檢查，當時發現集電弓的機械閥有些許漏氣狀況，工作人員立即鎖緊，不料隔兩天又發生類似事件。

伍勝園也提到，由於最近苗栗風大，本來一度懷疑是因為風太大，列車基於保護措施，自動降弓，不過由於這幾天風雖大，但也只有該列車發生降弓事件，為了防止類似事件再度發生，高鐵因此把整組集電弓換掉。

伍勝園表示，由於目前還抓不到確認的數據，高鐵已先把該列車的第四節車廂的集電弓換掉，也會向日本原廠求助。