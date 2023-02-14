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去年花卉外銷衰退、國內量多價跌 農糧署：今年會好轉

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
洋桔梗。本報資料照片
洋桔梗。本報資料照片

台灣的花卉去年歷經辛苦的一年，花卉外銷除蘭花相對持穩外，包括外銷洋桔梗、文心蘭都受阻，因此國內花卉量多價跌；今年反轉，疫情趨緩，民間活動增加，但花卉卻受到天氣影響減產；農委會表示，今年狀況應該會好轉，會視情況舉辦活動，推廣國人用花。

春節前，農漁畜產品價格翻揚，僅有花卉價格整體下跌26%，主要是因為受到疫情影響，以外銷切花為例，去年文心蘭外銷日本衰退19.4%、洋桔梗減少47.6%，外銷受阻只能加強行銷國內用花。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，去年是因為疫情影響，花卉外銷沒有這麼順暢，包括消費市場萎縮，貨運調配沒辦法依照期程排定，而轉內銷國內消費力也降低；但隨著整體經濟復甦，使用花卉量增加，產值會上升，今年會慢慢改善，農糧署也會視情況舉辦推廣活動。

桔梗花卉產銷班班長陳國明表示，日本與台灣狀態很類似，薪水沒漲、物價上揚，加上日幣大貶，消費力並沒有想像中的好，有的花卉僅有日本的單一市場，其他市場量都不大，若以去年的狀況來說，花卉去日本，部分賣價比國內還便宜，加上空運成本高漲，會讓外銷花卉沒有競爭力，比不上日本國產花卉，但成本已跟日本相同，賣花推不動，因此出口意願相對減低。

他表示，花卉外銷日本，運費仍是高檔，一公斤約70元台幣，過去僅需要30多元，價格仍是過去兩倍，成本拉高，以洋桔梗為例，就是以空運為主，若為了省錢走海運，則影響了花卉品質，花卉產業終究還是要回歸生產面調整，提高競爭力才能因應變化。

台灣的文心蘭產量年約4500萬枝，以日本為主要消費市場，2019年疫情前，一年出口2211萬多枝，因為疫情影響，文心蘭這兩年外銷出口都減少四成以上。

中華文心蘭產銷發展協會常務監事陳宏志表示，去年外銷大減主因是日幣真的太低，因此還是以國內加強推廣為主。

文心蘭。本報資料照片
文心蘭。本報資料照片

日本 疫情 競爭力

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