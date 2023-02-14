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平衡年後飲控焦慮！金色三麥集團微兜無澱粉鬆餅好解饞

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
微兜無澱粉平衡鬆餅「蘋果紅茶口味」。圖／金色三麥集團提供。
微兜無澱粉平衡鬆餅「蘋果紅茶口味」。圖／金色三麥集團提供。

年後開始「還債」進行飲食控制，不敢輕易破戒大啖甜食？金色三麥集團旗下人氣女性餐酒品牌「petit doux微兜」完全瞭解你的焦慮，特別設計出低碳水、低甜度的「無澱粉平衡鬆餅系列」，選用「黃金亞麻仁籽」取代澱粉製成鬆餅，完美平衡渴望享用甜點的心情，以及不敢輕易放縱口慾的罪惡感。

全新「無澱粉平衡鬆餅」系列嚴選超級食物「黃金亞麻仁籽」及各式堅果，打造無澱粉鬆餅體，一口咬下濕潤口感及馥郁堅果香氣於舌尖迸發；由天然海藻糖釋放出自然微甜度，保留鬆餅自帶的甜香氣息，為嗜甜又希望輕負擔的甜點控帶來不打折扣的療癒感受。

「無澱粉平衡鬆餅」系列共有3種口味。「荔果玫瑰舞會」以玫瑰、荔枝、覆盆子調配的水果泥淋醬點綴，搭配新鮮葡萄柚果肉、蘆薈果肉，釋放鮮美甜爽的水果香氣。「蘋果紅茶口味」淋上在地蜜香紅茶製成的鮮奶油，加入浸潤出萊姆酒風味的蘋果丁，變化出成熟迷人的水果茶風味。專為抹茶控設計的「宇治抹茶茶香莓果」每一口都透出抹茶的柔和香氣，搭配季節水果享用，以充滿茶香的抹茶醬或鮮奶油打造出層次豐富、溫順甘甜的日系和風美味。

微兜無澱粉平衡鬆餅「荔果玫瑰舞會」口味。圖／金色三麥集團提供。
微兜無澱粉平衡鬆餅「荔果玫瑰舞會」口味。圖／金色三麥集團提供。
微兜無澱粉平衡鬆餅「宇治抹茶茶香莓果」口味。圖／金色三麥集團提供。
微兜無澱粉平衡鬆餅「宇治抹茶茶香莓果」口味。圖／金色三麥集團提供。

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