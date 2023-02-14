「美少女戰士」30周年！2.5次元音樂劇首度登台 四月開演
日本最具代表性的少女漫畫「美少女戰士」，這部經典作品出刊至今已滿三十周年，在全球售出超過三千六百萬冊，締造五十億美元的銷售佳績，所衍生出動畫、電影、音樂劇、展覽更是佈及全球，今年四月，「美少女戰士」2.5次元音樂劇即將來台，這也是首部日本2.5次元音樂劇在台開演。
「2.5次元音樂劇」是將動漫作品以真人演出方式呈現，而不同於電影或戲劇，2.5次元音樂劇著重在漫畫還原，所有的角色設定、故事情節、舞台設計、聲光效果都大量與原作相符，獲得廣大粉絲支持。作者武內直子筆下的「美少女戰士」，不只是少女熱血而已，它分別代表了不同女性的樣態，各自都有獨立的意識，同時展現了強大的力量、勇氣與自信，以及愛不僅是男女之間，這在九O年代可謂是突破性的作品，堪稱是新時代女性的開端，這就是作者武內直子打造出來的宇宙，耀眼動人。而四月即將登台的「美少女戰士」2.5次元音樂劇以全女子陣容出演，將把動漫中所有的夢幻與力量，更真實地獻給台灣觀眾，呼籲粉絲把握機會購票。
由聯合數位文創主辦之「美少女戰士」2.5次元音樂劇，四月七日至四月九日於台北國父紀念館演出，udn售票網會員獨享早鳥優惠八八折，購票請上 udn售票網，客服專線02-2649-1688 （每日09:00~18:00）。
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