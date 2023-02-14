可惡早點買就好了！「相見恨晚」電器排行榜...大家都選它

現代人生活繁忙，為了省時省力，很多人家中都有大量的各式電器，有網友在ptt女孩版提問，大家有什麼相見恨晚的電器嗎？就是那種買了才想說，可惡為什麼沒有早一點買的東西，引起熱議。

圖為電動牙刷示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

原po表示，他推薦電動牙刷和電腦雙螢幕。買電動牙刷之後，才發現之前「為了刷牙浪費好多精力跟時間」，至於買雙螢幕之後可以同時做好多事，更讓他覺得「一個電腦本來就應該要好幾個螢幕才對」。

北部天氣濕冷，最多人推保暖電器，「電熱毯，本來覺得是阿公阿嬤在用的，用了覺得超值得」、「居家必備電熱毯」、「電熱毯，在外租屋族神物」、「瞬熱式免治馬桶，用了就回不去」、「浴室的暖風機，冬天超級療癒」、「掛壁暖風機，冬天洗澡超舒服」、「變頻冷暖」、「暖手寶」。

圖為洗碗機示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

網友紛紛推薦心頭好，「烘衣機、除濕機，北部必備」、「掃地機器人」、「洗碗機改變生活的開始」、「洗碗機、廚餘機、洗脫烘」、「電動牙刷+1」、「電動刮毛機，以前傻傻修毛剪刀用超久，現在超快又乾淨」、「一定是廚餘機」、「眼部按摩熱敷器，難睡的時候一戴上去就睡著了」、「烘被機」、「氣炸鍋」。