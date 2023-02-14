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秀護照房價折2千、抽16張東京機票！長榮鳳凰限時優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
礁溪長榮鳳凰酒店推出「歡迎來到鳳凰國」優惠方案，凡於2月13日至4月9日入住美好香浴專案，出示本人有效護照即可現折房價500元，每房最高可折抵2000元。圖／礁溪長榮鳳凰酒店提供
礁溪長榮鳳凰酒店推出「歡迎來到鳳凰國」優惠方案，凡於2月13日至4月9日入住美好香浴專案，出示本人有效護照即可現折房價500元，每房最高可折抵2000元。圖／礁溪長榮鳳凰酒店提供

每年3、4月進入日本櫻花季，現在有機會免費獲得日本東京來回雙人機票長榮鳳凰酒店(礁溪)即日起推出「入住長榮鳳凰 周周抽機票」活動，至4月9日期間入住就能參加抽獎，共將送出16張日本東京來回機票。此外，另加碼推出「歡迎來到鳳凰國」優惠方案，入住指定專案出示本人護照，每人可享房價現折500元，最高每房可折抵2,000元。

旅遊熱潮持續推升，加上即將到來的日本櫻花季，長榮鳳凰酒店(礁溪)推出超狂的「周周抽機票」活動，只要在活動期間入住，不限住宿專案與房型、皆可獲得日本東京來回機票的抽獎資格，長榮鳳凰將於每周一抽出一位幸運得獎者，並贈送兩張日本東京來回經濟艙機票，為期8周的活動共計將送出16張機票。

期間預訂「美好香浴住宿專案」(限一泊二食與二泊三食)，入住時出示本人有效護照(國籍不限)，還可享房價現折500元(雙人房折抵上限為1,000元，三人房折抵上限1,500元，四人房折抵上限2,000元)。「歡迎來到鳳凰國」優惠方案不論平假日入住皆可享折抵。洽詢電話：03-9100688。

2月13日到4月9日期間入住長榮鳳凰酒店就能參加抽獎，共計將送出16張日本東京來回機票。圖／礁溪長榮鳳凰酒店提供
2月13日到4月9日期間入住長榮鳳凰酒店就能參加抽獎，共計將送出16張日本東京來回機票。圖／礁溪長榮鳳凰酒店提供

機票 日本 長榮

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