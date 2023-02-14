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星巴克「買1送1」最後一天！50款櫻花系列商品接力上場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
粉紅貓掌小蛋糕，65元。圖／星巴克提供
粉紅貓掌小蛋糕，65元。圖／星巴克提供

春天來了，星巴克最新上市春日新品「草莓派風味星冰樂」，2/14情人節的今天，會員使用APP行動預點服務就能搶先喝；而今年開春展開的「大好錢兔」數位體驗，每天抽獎「買1送1」、「第2杯半價」等優惠，也於今日截止，要搶鮮、搶優惠得把握這最後一天。

此外，隨著春日翩然降臨，星巴克也帶來粉色的莓好滋味，2月15日全門市上市「草莓派風味星冰樂」，添加了草莓派風味糖漿及草莓風味餅乾碎粒的粉紅星冰樂，最後再擠上奶油和草莓碎片，充滿草莓甜美的果香；還有「草莓派風味醇濃抹茶那堤」，同樣是春日讓人愉悅放鬆的甜蜜體驗。檔期特選豆同步推出「禮讚綜合咖啡豆」迎接春季到來，混合四個咖啡原產地，包括草本蘇門答臘、巧克力哥倫比亞、辛香巴布亞新幾內亞和水果衣索比亞，帶來獨特的花香、明亮的梅爾檸檬與可可粒風味，也以此致敬全世界咖啡難能可貴的多樣性。

呼應星巴克台灣市場即將邁入25周年，也將回味的美好滋味重新轉化開發為「叉燒菠蘿堡」，「義式焗雞麵包」也經典升級回歸，另推出清爽豐富的「火腿起司菠菜堡」。

甜點部分，同樣推出慶祝星巴克台灣市場25周年，復刻人氣蛋糕的「星巴克濃情巧克力蛋糕」，以及呼應春日的「草莓大福」，還有好吃好拍、粉嫩貓掌模樣的「粉紅貓掌小蛋糕」。

在商品部分，當然也以櫻花盛開的粉紅花海季節為主題，描繪出春日盎然，充滿繽紛花海的美景，或者搭配粉紅浪漫的馬車、充滿童趣的旋轉木馬、夢幻的城堡，或者點綴幾朵櫻花。以熱銷的提袋為例，有6款以上的商品，像是質感的皮革搭配簡約的女神LOGO推出「粉女神皮革提袋」、「粉女神皮革側背包」；另有「粉色拼接女神手提袋」、「粉女神輕巧側背包」等。

新品中，也有描繪夜幕低垂的月光下，白天朵朵粉櫻轉換成神祕的淺紫色，截然不同的夜櫻景緻轉換在不鏽鋼把手杯或馬克杯，也推出隨行餐具組等，以上同步於2月15日全門市推出。

冰草莓派風味醇濃抹茶那堤，售價140元起。圖／星巴克提供
冰草莓派風味醇濃抹茶那堤，售價140元起。圖／星巴克提供
星巴克2023春季檔期新品。圖／星巴克提供
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星巴克2023春季檔期新品。圖／星巴克提供
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叉燒菠蘿堡，110元。圖／星巴克提供
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草莓派風味星冰樂，售價135元起。圖／星巴克提供
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星巴克2023春季檔期新品。圖／星巴克提供
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草莓 星巴克

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