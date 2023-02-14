麥克雞塊「1元多1件」！麥當勞「15層無敵大麥克」回歸
「麥當勞」自2月15日至3月14日期間，限時推出「大麥克家族」回歸活動，包括有肉量加倍的「無敵大麥克」，以及適合不吃牛肉的民眾的「香雞大麥克」。另外即日起至3月14日期間，麥當勞歡樂送輸入指定優惠碼，還可享4塊麥克鷄塊、OREO冰炫風等品項「加1元多1件」的限時優惠。
麥當勞的「大麥克」主打多層次的豐富口感、獨特大麥克醬及厚實肉排，乃是麥當勞的招牌明星商品。除了經典大麥克之外，限時回歸推出的「無敵大麥克」，標榜使用了「4層100%純牛肉」，還有洋蔥丁、生菜、吉事片、酸黃瓜、大麥克醬等內容，堆疊出15層的食材與配料，單點115元，搭配勁脆套餐193元。
同步登場的「香雞大麥克」則是將牛肉片換為「雙層酥炸雞排」，讓不吃牛的民眾，也能夠輕鬆享用大麥克的經典滋味，單點95元，勁脆套餐為173元。至於經典大麥克則為單點75元、勁脆套餐153元。
即日起至3月14日期間，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，並輸入優惠碼「1FOR1」，即享4塊麥克鷄塊、OREO冰炫風、雙倍OREO冰炫風、金黃地瓜條或經典美式(冰/熱)「加1元多1件」優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言