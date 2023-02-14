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台灣美景將登美電視台 艾美獎主持人情人節訪台助觀光

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
CBS電視台艾美獎主持人Erica Olsen情人節抵台。圖／觀光局提供
CBS電視台艾美獎主持人Erica Olsen情人節抵台。圖／觀光局提供

我國去年國境開放，其中美國、加拿大市場10月至12月來台達7萬9千人次，為長線市場最大客源國，舊金山和洛杉磯直航台灣航班也已恢復到疫情前7至8成。交通部觀光局邀請艾美獎得獎主持人Erica Olsen於今天西洋情人節來台為期一周旅遊，返美後將在美國旅遊節目《Inside SoCal》播出訪台片段，促進北美旅客來台旅遊。

觀光局長張錫聰表示，疫後北美市場對於亞洲旅遊需求強勁，台美航班也快速增班以反應市場需求，將持續針對不同族群加強行銷，相信此次邀請美國主流媒體探訪台灣新體驗，能增加台灣形象在北美曝光。

他也說，全球受新冠疫情影響日常生活與跨境移動旅遊，台灣自2022年10月13日起開放邊境，2022年來台旅客突破88萬人次，超出設定目標，自舊金山和洛杉磯起飛直航台灣航班已恢復到疫情前7至8成，預計今年第二季再增加班次，搭配星宇航空開航北美航線，北美市場旅客來台成長可期。

觀光局表示，此次與美國哥倫比亞電視台(CBS)合作，邀請Erica Olsen來台體驗。Erica Olsen耳聞台灣人民熱情友善、自然景色優美、豐沛的美食及文化底蘊，嚮往台灣許久，很開心受邀完成心中願望清單，可說是一趟實現夢想的旅行。

觀光局指出，Erica Olsen此行將從繁華的台北開始，前往歷史悠久的台南和港口城市高雄，最後在世界知名的阿里山國家風景區觀賞春季限定的櫻花及日出。重點行程還包括穿著旗袍漫遊古色古香的台南，體驗復古風情及搭乘全台第一輛美食巴士，感受車上用餐遊覽信義區夜景的創新旅遊方式。

觀光局表示，Erica Olsen將完整體驗台灣的自然、人文、美食等各面向，並在其主持的節目《Inside SoCal》中分享台灣之旅體驗及發現，3月於美國南加州的KCAL及KCBS TV播放，北加州灣區也可以透過「Travel Tuesday」觀看。

美國 觀光局 舊金山

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