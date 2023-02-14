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日本引進全國首部再生紙覆蓋水稻插秧機 購機補助一半

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農糧署南區分署輔導嘉義縣布袋鎮農友謝鵬程，自日本引進全國第一台再生紙覆蓋水稻插秧機。除草更省工。圖／農糧署南區分署提供
農糧署南區分署輔導嘉義縣布袋鎮農友謝鵬程，自日本引進全國第一台再生紙覆蓋水稻插秧機。除草更省工。圖／農糧署南區分署提供

農糧署南區分署輔導嘉義縣布袋鎮農友謝鵬程，自日本引進全國第一台再生紙覆蓋水稻插秧機，利用再生紙覆蓋抑制雜草生長，讓從事無農藥栽培之農友大幅減少除草所需人力，降低成本支出，農糧署補助購機價格二分之一。

南區分署為讓農機業者及農友，了解機械操作模式及省工效益，透過布袋鎮農會協助，上午在布袋鎮考試潭段考試小段790地號田區舉辦實地示範觀摩會，謝鵬程購置「再生紙覆蓋水稻插秧機」價格77萬7285元，相當國產轎車、休旅車價格，農糧署補助38萬8千元，謝鵬程自付38萬9385元。

「無農藥耕作水稻，大幅降低除草人力成本」，謝鵬程耕種有機稻，對日本進口農機很滿意。農糧署南區分署長羅正宗說，水稻以無農藥栽培方式，水田雜草防除，靠人力下去挲 (ㄙㄜ)草或使用水田中耕除草機，人工作業量龐大，相當耗時耗工。

農糧署輔導謝鵬程自日本引進的再生紙覆蓋水稻插秧機，以再生紙覆蓋抑制雜草生長，讓以無農藥栽培水稻農友，大幅減少除草所需人力，降低成本支出。再生紙40至50天後可自然分解成有機質，減少施肥量，且再生紙覆蓋插秧可在低水位下進行，有助於抑制水稻紋枯病傳播及節省水資源，擴大環境保護。

羅正宗表示，投入新型農業機械設備可節省人力，提高作業效率，希望讓更多年輕人願意從農，鼓勵農民、產銷班、農民團體及產業團體，可尋找符合農耕需求，國內無產製國外商品化農機設備，向所在縣市各區分署申請，經農糧署邀集試驗改良場 (所)、學者專家及相關產業團體等組成審查小組，審查評估確有省工效益者，補助購機價格二分之一為原則，最高每台補助600萬元。

布袋鎮農友謝鵬程自日本引進全國第一台再生紙覆蓋水稻插秧機，除草更省工，再生紙40至50天後可自然分解成有機質，減少施肥量。圖／農糧署南區分署提供
布袋鎮農友謝鵬程自日本引進全國第一台再生紙覆蓋水稻插秧機，除草更省工，再生紙40至50天後可自然分解成有機質，減少施肥量。圖／農糧署南區分署提供

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