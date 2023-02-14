超級盃冠軍獎盃根本是Tiffany銀雕藝術品 背後有故事

第57屆超級盃，由堪薩斯酋長隊擊敗費城老鷹隊逆轉奪冠，是堪薩斯酋長隊史上的第三次冠軍獎盃。而重達7磅、22英寸的純銀材質文斯隆巴迪（Vince Lombardi）冠軍獎盃，則是延續自1967年開始的傳統，由Tiffany工匠從銀器鍛造至手工雕刻和拋光、以近四個月手工打造完成，不僅象徵著最優秀的運動成就，更是一件珠寶藝術品，代表著Tiffany的創造力和支持體育的傳統。

文斯隆巴迪獎盃最初由Tiffany為首屆超級盃設計，當時Tiffany的副總裁Oscar Riedener與NFL國家美式足球聯盟委員Pete Rozelle會面時在餐巾紙上畫出基本輪廓，獎盃最大的特色就是上方裝飾著一顆與實體大小同等的美式足球。三年後，該獎盃以美式足球歷史上著名的已故教練文斯隆巴迪命名。 超級盃的文斯隆巴迪冠軍獎盃是由Tiffany工匠耗時4個月時間手工製作。圖／Tiffany提供 超級盃的文斯隆巴迪冠軍獎盃是由Tiffany工匠耗時4個月時間手工製作。圖／Tiffany提供 超級盃的文斯隆巴迪冠軍獎盃是由Tiffany工匠耗時4個月時間手工製作。圖／Tiffany提供 文斯隆巴迪冠軍獎盃不僅象徵著最優秀的運動成就，更是一件珠寶藝術品。圖／Tiffany提供 Tiffany & Co.延續傳統為第57屆超級盃製作文斯隆巴迪冠軍獎盃。圖／Tiffany提供 純銀材質的文斯隆巴迪冠軍獎盃重達7磅、高22英寸。圖／Tiffany提供 文斯隆巴迪冠軍獎盃不僅象徵著最優秀的運動成就，更是一件珠寶藝術品。圖／Tiffany提供