吳慷仁驚傳低調完婚？真的是好事沒錯啦

男星吳慷仁自從2020年與女星與邵雨薇大方認愛，就經常在社群媒體放閃，可說是已經走進彼此的生活。吳慷仁近期接受媒體採訪時，也鬆口表示正為下一個階段做準備，新房子的裝潢有把另一半的需求考慮進去，可以說是向全台粉絲預告好事將近。

也因此，日前在台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE）臉書上看到吳慷仁著結婚禮服、手握戒盒站在教堂、深情望向鏡頭的照片，搭配一句：「這一天，我等了好久…」，不由得讓人聯想兩人是否已低調完婚？引起網友熱烈討論，紛紛期待好事將近，表示「終於等到了！」「我們也等了好久！」「期待其他照片~」

事實上，吳慷仁成為台灣婚嫁鑽飾品牌亞立詩品牌2005年創立以來的第一個代言人。吳慷仁近年來可以說是事業愛情兩得意：戲劇表現傑出，不論是時代劇「斯卡羅」、或是懸疑劇「華燈初上」，各類型角色的演出都令人印象深刻。而他和邵雨薇雖然相差6歲，但彼此在生活上和工作上都能互相陪伴。兩人去年更雙雙入圍金鐘，他在典禮上被點名求婚，更大方以手指愛心放閃邵雨薇，如今代言婚戒，更讓人期待除了工作代言，私生活也能傳出好消息。